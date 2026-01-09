Легендарный создатель 3,5-дюймовых HDD вернулся и представил на CES 2026 флешки и не только

Легендарная компания Conner, некогда выступавшая как определяющая сила в области хранения данных для ПК, неожиданно обозначила своё присутствие на выставке CES 2026. Никакой революционной продукции она не показала.

Conner Peripherals была основана в 1986 году и стала одним из наиболее известных производителей оборудования для хранения данных в конце восьмидесятых и начале девяностых годов. В стремлении сделать массовыми компактные жёсткие диски она утвердила 3,5-дюймовый формфактор в качестве стандарта для настольных ПК. Когда сегмент жёстких дисков консолидировался, а флеш-накопители начали набирать популярность, компания исчезла из поля зрения — в течение многих лет бренд Conner практически отсутствовал на рынке потребительского оборудования.

На CES 2026 компания продемонстрировала не традиционные жёсткие диски, а портативные устройства для хранения данных, ориентированные в первую очередь на мобильные устройства, а не настольные системы. Это небольшие накопители для резервного копирования данных со смартфонов, карманные SSD, а также гибридные устройства, в которых функции накопителей сочетаются с зарядкой аккумуляторов; некоторые модели также комплектуются кардридерами. Теперь для компании в приоритете не объёмы данных, а удобство и портативность.

«Conner помогла определить раннюю эпоху персонального хранения данных, и мы рады возродить это наследие. По мере распространения цифрового контента и основополагающей роли мобильных устройств наша миссия остаётся той же, что была у Conner десятки лет назад: выпуск надёжных, перспективных решений для хранения информации, помогающих людям с лёгкостью защищать свои данные и управлять ими», — заявила гендиректор Conner Джейси Джин (Jaci Jin).

Компания также намеревается выпускать некоторые продукты через краудфандинговые платформы — это указывает, что прямая связь с потребителем для неё важнее, чем немедленное возвращение на массовый рынок. Игроков в сфере хранения данных сегодня много, и бренд Conner может оказаться незнакомым многим современным покупателям. Будет интересно, если многолетнее молчание прервут и другие некогда громкие бренды в области хранения данных, например, Maxtor, Iomega и SyQuest.