Сегодня 09 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопител... Легендарный создатель 3,5-дюймовых HDD в...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Легендарный создатель 3,5-дюймовых HDD вернулся и представил на CES 2026 флешки и не только

Легендарная компания Conner, некогда выступавшая как определяющая сила в области хранения данных для ПК, неожиданно обозначила своё присутствие на выставке CES 2026. Никакой революционной продукции она не показала.

Источник изображений: connerstorage.com

Источник изображений: connerstorage.com

Conner Peripherals была основана в 1986 году и стала одним из наиболее известных производителей оборудования для хранения данных в конце восьмидесятых и начале девяностых годов. В стремлении сделать массовыми компактные жёсткие диски она утвердила 3,5-дюймовый формфактор в качестве стандарта для настольных ПК. Когда сегмент жёстких дисков консолидировался, а флеш-накопители начали набирать популярность, компания исчезла из поля зрения — в течение многих лет бренд Conner практически отсутствовал на рынке потребительского оборудования.

На CES 2026 компания продемонстрировала не традиционные жёсткие диски, а портативные устройства для хранения данных, ориентированные в первую очередь на мобильные устройства, а не настольные системы. Это небольшие накопители для резервного копирования данных со смартфонов, карманные SSD, а также гибридные устройства, в которых функции накопителей сочетаются с зарядкой аккумуляторов; некоторые модели также комплектуются кардридерами. Теперь для компании в приоритете не объёмы данных, а удобство и портативность.

«Conner помогла определить раннюю эпоху персонального хранения данных, и мы рады возродить это наследие. По мере распространения цифрового контента и основополагающей роли мобильных устройств наша миссия остаётся той же, что была у Conner десятки лет назад: выпуск надёжных, перспективных решений для хранения информации, помогающих людям с лёгкостью защищать свои данные и управлять ими», — заявила гендиректор Conner Джейси Джин (Jaci Jin).

Компания также намеревается выпускать некоторые продукты через краудфандинговые платформы — это указывает, что прямая связь с потребителем для неё важнее, чем немедленное возвращение на массовый рынок. Игроков в сфере хранения данных сегодня много, и бренд Conner может оказаться незнакомым многим современным покупателям. Будет интересно, если многолетнее молчание прервут и другие некогда громкие бренды в области хранения данных, например, Maxtor, Iomega и SyQuest.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Keychron представила трекбол Nape Pro с программируемыми кнопками — эргономичное дополнение к клавиатуре
AMD продаёт старьё, а Intel неправильно сравнивает производительность — чипмейкеры обменялись любезностями на CES 2026
Gigabyte представила четвёрку игровых OLED-мониторов на CES 2026
Массовое производство HBM4 отложили до конца первого квартала по прихоти Nvidia
Ящик модулей DDR5 уже стоит, как дом в Шанхае — и покупателей памяти становится всё меньше
Micron на следующей неделе заложит фундамент крупнейшего комплекса по производству памяти в США
Теги: conner, ces 2026, накопитель
conner, ces 2026, накопитель
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.