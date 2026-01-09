Acer не передумала выпускать портативные консоли Nitro Blaze, но придётся подождать

Acer анонсировала портативную игровую консоль Nitro Blaze в прошлом году, но в продажу это устройство так и не поступило. До недавнего времени представители компании воздерживались от комментариев по данному вопросу. Однако на проходящей в эти дни выставке CES 2026 сотрудник отдела по связям с общественность Acer сообщил, что выпуск портативной консоли всё ещё значится в планах компании, но сроки были пересмотрены из-за высоких тарифов и желании вендора сфокусироваться на основных продуктах.

«Это развивающаяся категория продуктов, которая остаётся в дорожной карте Acer для рынка США, но наши планы по запуску ещё не определены. Это связано с тем, что мы продолжаем ориентироваться в ситуации с тарифами. В настоящее время мы сосредоточены на наших основных продуктах. Когда продукты появятся в США, мы сообщим вам», — приводит источник слова представителя Acer.

Ещё один источник ссылается на схожее сообщение от Acer America. В нём тарифная политика США названа в качестве главной причины, по которой вендор снова сфокусировался на производстве ноутбуков и внёс изменения в производственные планы. В дополнение к этому в Acer добавили об отсутствии планов по скорому запуску портативных консолей.

«Когда мы анонсировали эти продукты, ситуация с тарифами только начинала развиваться. В итоге мы сосредоточились на наших продуктах, на ноутбуках, потому что нам нужно было найти производственные варианты за пределами Китая. Сейчас у нас нет планов по их скорому выпуску», — рассказала сотрудница Acer America Лиза Эмард (Lisa Emard).

В похожей ситуации оказалась компания Zotac, которая демонстрировала концепт консоли Zone Pro на нескольких мероприятиях, прошедших в прошлом году. В анонсе говорилось, что аппаратной основой устройства стал процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370, но других подробностей, включая цену консоли и сроки запуска, так и не последовало. Собственные публикации Zotac также не раскрывают эту информацию, и, по всей видимости, в этом году на выставке CES 2026 консоль компании не демонстрировалась.