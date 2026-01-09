Сегодня 09 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости игровые консоли Acer не передумала выпускать портативные...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Acer не передумала выпускать портативные консоли Nitro Blaze, но придётся подождать

Acer анонсировала портативную игровую консоль Nitro Blaze в прошлом году, но в продажу это устройство так и не поступило. До недавнего времени представители компании воздерживались от комментариев по данному вопросу. Однако на проходящей в эти дни выставке CES 2026 сотрудник отдела по связям с общественность Acer сообщил, что выпуск портативной консоли всё ещё значится в планах компании, но сроки были пересмотрены из-за высоких тарифов и желании вендора сфокусироваться на основных продуктах.

Источник изображения: videocardz.com

Источник изображения: videocardz.com

«Это развивающаяся категория продуктов, которая остаётся в дорожной карте Acer для рынка США, но наши планы по запуску ещё не определены. Это связано с тем, что мы продолжаем ориентироваться в ситуации с тарифами. В настоящее время мы сосредоточены на наших основных продуктах. Когда продукты появятся в США, мы сообщим вам», — приводит источник слова представителя Acer.

Ещё один источник ссылается на схожее сообщение от Acer America. В нём тарифная политика США названа в качестве главной причины, по которой вендор снова сфокусировался на производстве ноутбуков и внёс изменения в производственные планы. В дополнение к этому в Acer добавили об отсутствии планов по скорому запуску портативных консолей.

«Когда мы анонсировали эти продукты, ситуация с тарифами только начинала развиваться. В итоге мы сосредоточились на наших продуктах, на ноутбуках, потому что нам нужно было найти производственные варианты за пределами Китая. Сейчас у нас нет планов по их скорому выпуску», — рассказала сотрудница Acer America Лиза Эмард (Lisa Emard).

В похожей ситуации оказалась компания Zotac, которая демонстрировала концепт консоли Zone Pro на нескольких мероприятиях, прошедших в прошлом году. В анонсе говорилось, что аппаратной основой устройства стал процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370, но других подробностей, включая цену консоли и сроки запуска, так и не последовало. Собственные публикации Zotac также не раскрывают эту информацию, и, по всей видимости, в этом году на выставке CES 2026 консоль компании не демонстрировалась.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Acer представила ноутбук Swift 16 AI с огромным тактильным трекпадом с поддержкой стилуса
Acer представила профессиональный 6K-монитор ProDesigner PE320QX за $1500
До 5K и до 330 Гц: Acer представила 27-дюймовый монитор Nitro XV270X P за $800
Intel готовит процессоры Core G3 на базе Panther Lake для портативных игровых консолей
Sony анонсировала лимитированную коллекцию ярких RGB-чехлов для PlayStation 5
В сеть утекли аппаратные ключи PS5 — джейлбрейк может стать лишь вопросом времени
Теги: acer nitro, acer, игровая консоль
acer nitro, acer, игровая консоль
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.