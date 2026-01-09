Adata и MSI показали «первые в мире» 4-ранговые модули памяти DDR5 CUDIMM на 128 Гбайт

Компании Adata и MSI представили на выставке CES 2026 первые в мире 4-ранговые модули памяти DDR5 формата CUDIMM объёмом по 128 Гбайт — обычно число рангов вдвое меньше. Это решение помогло Adata удвоить количество чипов DRAM на планке, а с ним и объём памяти, пишет Overclock3D.

В разработке технологии приняла участие MSI, а тестировалась память нового образца на материнских платах с чипсетом Intel Z890 — два модуля позволяют увеличить объём памяти до 256 Гбайт, что кардинально меняет ситуацию для плат, у которых всего два слота DDR5. Решение ориентировано на ресурсоёмкие приложения и рабочие нагрузки при сохранении характерных для реализации CUDIMM в исполнении Adata скорости и стабильности, отметил производитель — даже в сложных условиях сохраняются высокая эффективность передачи данных и низкая задержка.

Усилиями MSI, которая предоставила «материнскую плату в разработке», модули Adata DDR5-5600 CUDIMM удалось разогнать до 10 000 МТ/с, то есть на 63 % — следует, однако, отметить, что этого показателя достигли в одноранговом режиме. Разработанные Adata модули отвечают требованиям по оптимизации разгона на материнских платах с одним слотом на канал (1SPC) на высоких ёмкости и частоте, отметили в MSI. Новая технология открывает потенциал для дальнейшего расширения за счёт поддержки многослойных кристаллов, подчеркнул производитель.