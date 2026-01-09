Сегодня 09 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости системы охлаждения Thermaltake представила СЖО с цветным эк...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Thermaltake представила СЖО с цветным экраном крупнее, чем у большинства смартфонов

На проходящей в эти дни выставке CES 2026 производители электроники из разных стран представили множество новинок. Так компания Thermaltake привезла на мероприятие сразу несколько продуктов.

Источник изображений: techpowerup.com

Источник изображений: techpowerup.com

Первым новым продуктом вендора стала система СЖО ST360 Ultra ARGB Sync с 360-миллиметровым радиатором и компоновкой, призванной уменьшить количество видимых трубок за счёт их вывода сбоку блока. Ключевая особенность устройства — съёмный 7-дюймовый IPS-дисплей с магнитным креплением, который может отображать системные данные или пользовательскую графику. Новинка использует цельную ARGB-раму с вентиляторами для уменьшения количества используемых кабелей. Доступны варианты в белом и чёрном цветах с поддержкой синхронизации подсветки с ПО материнских плат.

Вместе с этим Thermaltake представила несколько новых вентиляторов, построенных в рамках концепции Dual Infinity Mirror. Модель WF120 EX ARGB предлагает уникальный облик с деревянными вставками на раме. Вентилятор оснащён магнитным креплением, реализована поддержка синхронизации RGB-подсветки с материнскими платами.

Аналогичная концепция подсветки используется в линейках вентиляторов CT EX Infinity ARGB, SWAFAN EX Infinity ARGB и SWAFAN Unify ARGB. Эти модели выполнены в раме толщиной 28 мм и отличаются скрытыми от глаз винтовыми площадками, а также более простой кабельной разводкой. Модели SWAFAN оснащаются сменными лопастями и имеют магнитные крепления, а версия Unify выполнена в цельной рамке.

В дополнение к этому Thermaltake представила механическую клавиатуру V75 Max Wireless, выполненную в корпусе из алюминия. Она поддерживает три режима подключения и оснащается аккумулятором на 4000 мА·ч. Вместе с ней производитель показал модель Retrocraft 75 Special Edition в белом цвете, который позволяет устройству органично вписаться в ретро-тематическую линейку продуктов Thermaltake.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Thermaltake представила блоки питания мощностью до 3000 Вт и модели с заменяемыми разъёмами
Thermaltake представила ретро-корпуса с имитацией дисковода
Thermaltake выпустила СЖО с 6,67-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном и платной ИИ-функцией генерации фоновых изображений
Asus представила беспроводные системы жидкостного охлаждения ROG Strix LC IV
MSI показала кулеры MPG CoreFrozr AP15 и AP17 со съёмными ЖК-дисплеями и оптимизированные для процессоров Ryzen X3D
Дженсен Хуанг обвалил акции производителей систем охлаждения, просто рассказав об умеренных аппетитах Rubin
Теги: thermaltake, сжо, вентиляторы
thermaltake, сжо, вентиляторы
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.