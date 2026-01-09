Thermaltake представила СЖО с цветным экраном крупнее, чем у большинства смартфонов

На проходящей в эти дни выставке CES 2026 производители электроники из разных стран представили множество новинок. Так компания Thermaltake привезла на мероприятие сразу несколько продуктов.

Первым новым продуктом вендора стала система СЖО ST360 Ultra ARGB Sync с 360-миллиметровым радиатором и компоновкой, призванной уменьшить количество видимых трубок за счёт их вывода сбоку блока. Ключевая особенность устройства — съёмный 7-дюймовый IPS-дисплей с магнитным креплением, который может отображать системные данные или пользовательскую графику. Новинка использует цельную ARGB-раму с вентиляторами для уменьшения количества используемых кабелей. Доступны варианты в белом и чёрном цветах с поддержкой синхронизации подсветки с ПО материнских плат.

Вместе с этим Thermaltake представила несколько новых вентиляторов, построенных в рамках концепции Dual Infinity Mirror. Модель WF120 EX ARGB предлагает уникальный облик с деревянными вставками на раме. Вентилятор оснащён магнитным креплением, реализована поддержка синхронизации RGB-подсветки с материнскими платами.

Аналогичная концепция подсветки используется в линейках вентиляторов CT EX Infinity ARGB, SWAFAN EX Infinity ARGB и SWAFAN Unify ARGB. Эти модели выполнены в раме толщиной 28 мм и отличаются скрытыми от глаз винтовыми площадками, а также более простой кабельной разводкой. Модели SWAFAN оснащаются сменными лопастями и имеют магнитные крепления, а версия Unify выполнена в цельной рамке.

В дополнение к этому Thermaltake представила механическую клавиатуру V75 Max Wireless, выполненную в корпусе из алюминия. Она поддерживает три режима подключения и оснащается аккумулятором на 4000 мА·ч. Вместе с ней производитель показал модель Retrocraft 75 Special Edition в белом цвете, который позволяет устройству органично вписаться в ретро-тематическую линейку продуктов Thermaltake.