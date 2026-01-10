Сегодня 10 января 2026
Обнаружен самый «вёрткий» астероид Солнечной системы — он совершает оборот менее чем за две минуты

В своей массе астероиды — это куча щебня, сбившегося вместе под действием гравитации. Это наглядно показал таран зондом-камикадзе NASA DART астероида Диморф — после удара тот выбросил массу пыли и мелких камней. Это также означает, что астероидам не свойственно быстрое вращение вокруг своей оси — центробежная сила разорвёт их на мелкие части. Тем ценнее найти астероид со сверхвысокой скоростью вращения, что стало возможным с появлением нового телескопа.

Источник изображения: Vera C. Rubin Observatory

Открытие сделала Обсерватория имени Веры С. Рубин (Vera C. Rubin Observatory). Огромная 3,2-гигапиксельной камера LSST обсерватории размером 3 × 1,65 метра способна делать снимки больших участков неба каждые 40 секунд. С апреля по июнь 2025 года обсерватория проходила стадию настройки оборудования, что не помешало сделать множество интересных открытий даже до начала научной работы. Одним из таких открытий стало обнаружение самого быстро вращающегося астероида Солнечной системы в категории свыше 500 метров, который при своих размерах в 710 метров совершал полный оборот вокруг своей оси за 1,88 минуты.

Всего в процессе настройки оборудования Обсерватория «Рубин» открыла 1900 новых астероидов, 16 из которых могли похвастаться сверхбыстрым вращением, а 3 — ультрабыстрым, один из которых стал рекордсменом — это объект 2025 MN45. Три самых «вёртких» астероида совершали полный оборот менее чем за 5 минут, а 16 сверхбыстрых совершали обороты от 13 минут до 2,2 часа.

Отметка 2,2 часа на каждый оборот считается границей, ниже которой не монолитные астероиды разрываются центробежной силой. Тем самым все быстро вращающиеся астероиды состоят из плотной и даже монолитной породы. Большинство из впервые открытых астероидов расположены в Главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. После начала научной работы Обсерватории «Рубин» будут открыты сотни тысяч таких объектов. Ожидается, что работа обсерватории начнётся в ближайшие месяцы.

Теги: обсерватория, vera c. rubin, астрономия, солнечная система
