OnePlus представила смартфоны Turbo 6 и Turbo 6V с батареями на 9000 мА·ч и поддержкой быстрой зарядки на 80 Вт

Компания OnePlus представила в Китае смартфоны Turbo 6 и Turbo 6V. Обе новинки оснащены очень ёмкими батареями на 9000 мА·ч. При этом устройства сохранили тонкий профиль 8,5 мм, а их вес составляет 215 граммов.

OnePlus Turbo 6 и Turbo 6V очень похожи друг на друга. Модель Turbo 6 более премиальная. Её стоимость начинается с 2300 юаней (около $330) за конфигурацию с 12/256 Гбайт памяти. В свою очередь модель Turbo 6V более доступа — цена на неё начинается с 1900 юаней (около $270) за версию с 8/256 Гбайт памяти. Более подробно о конфигурациях и ценах можно узнать в таблице ниже.

Ключевое различие между моделями заключается в том, что OnePlus Turbo 6 более производительный смартфон. В его основе используется процессор Snapdragon 8s Gen 4, а также набор вспомогательных чипов для повышения производительности. Например, сопроцессор Fengchi Game Kernel помогает обеспечивать до 165 кадров в секунду в играх, чтобы соответствовать частоте обновления экрана. Также в смартфоне используется чип G1 для повышения качества сигнала Wi-Fi, и ещё один чип, который улучшает отзывчивость сенсорного экрана (частота дискретизации касаний до 330 Гц).

В составе OnePlus Turbo 6V используется менее производительный процессор Snapdragon 7s Gen 4. Хотя у смартфона есть чип для улучшения работы сенсора, двух других сопроцессоров у него нет. Но в его составе, как и в составе более премиальной версии Turbo 6, используется массивная испарительная камера и несколько слоёв системы охлаждения, распределяющих тепло от работающих компонентов.

OnePlus Turbo 6 предлагает до 16 Гбайт ОЗУ LPDDR5X и до 512 Гбайт постоянной памяти USF 4.1. В свою очередь Turbo 6V предлагает до 12 Гбайт оперативной памяти LPDDRR5X и до 512 Гбайт постоянной памяти UFS 3.1.

Оба устройства оснащены 6,78-дюймовыми OLED-экранами с разрешением 2772 × 1272 пикселей. Панель модели Turbo 6 имеет сертификаты ProXDR, HDR Vivid и Xreal. Она обеспечивает более высокую частоту обновления до 165 Гц. Экран Turbo 6V обеспечивает частоту обновления до 144 Гц. Оба дисплея предлагают пиковую яркость 1800 кд/м2, функцию диммирования, а также высокочастотную ШИМ-модуляцию с частотой 3840 Гц.

Как уже говорилось выше, оба смартфона получили батареи на 9000 мА·ч. Устройства поддерживают зарядку SuperVOOC мощностью до 80 Вт (или до 55 Вт в случае использования зарядки PPS). Для новинок также заявлена поддержка реверсивной зарядки мощностью 27 Вт. OnePlus заявляет, что Turbo 6 обеспечит до 10,6 часа игр или до 22,5 часа просмотра видео без подзарядки. В случае Turbo 6V обещаются 10,5 часа игр или до 25,6 часа просмотра видео в TikTok.

Основной набор камер устройств состоит из 50-Мп сенсора с оптикой f/1.88, оптической стабилизацией, а также вспомогательного 2-Мп датчика. Для основных камер заявлена возможность съёмки видео в 4K при 60 кадрах в секунду. Спереди у новинок находится глазок 16-Мп камеры с оптикой f/2.4 и возможностью съёмки видео в 1080p при 30 кадрах в секунду.

Оба смартфона оснащены портом USB-C 2.0. Модель Turbo 6 предлагает поддержку Wi-Fi 7 (be, 2x2), модель Turbo 6V поддерживает Wi-Fi 6 (ax, 1x1). Поддержка aptX Adaptive, LDAC и LHDC 5.0 есть у обоих. Аудиовыходами 3,5 мм и слотами для карт памяти microSD смартфоны не располагают. Оба устройства имеют защиты IP66 (от брызг), IP68 (от погружения) и IP69 (от струй горячей воды).

В Китае новинки уже доступны для предзаказа. OnePlus не сообщила, появятся ли эти смартфоны на других рынках.