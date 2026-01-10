Сегодня 10 января 2026
Samsung показала складную OLED-панель без видимой складки — её могут применить в iPhone Fold

На своём стенде на выставке CES 2026 компания Samsung Display представила первую складную OLED-панель без видимых складок. Вероятно, именно она будет использоваться в будущем смартфоне Galaxy Z Fold 8, выход которого ожидается во второй половине этого года. Она также может быть использована в первом складном iPhone от Apple.

Источник изображений: SamMobile

Журналисты портала SamMobile смогли поближе познакомиться с новой складной OLED-панелью Samsung на выставке CES в Лас-Вегасе. По сравнению со складной панелью, которая используется в смартфонах Galaxy Z Fold 7, на новом экране нет видимых складок. Хотя в складном OLED-дисплее смартфона Galaxy Z Fold 7, выпущенного в прошлом году, значительно уменьшилась видимость складок, их всё ещё можно заметить под определенными углами. С новой же панелью южнокорейской компании дело обстоит иначе. Складки не видны ни под какими углами.

Samsung Display организовала зону «Тест на наличие складок», где новая складная OLED-панель и существующая складная OLED-панель размещены рядом. Компания утверждает, что новый дисплей обеспечивает «бесшовный текст по всей длине сгиба», что гарантирует плавный просмотр.

Согласно предыдущим сообщениям, новая складная OLED-панель Samsung сочетается с металлической пластиной, изготовленной методом лазерной перфорации. По имеющимся данным, это позволяет телефону рассеивать напряжение, возникающее при складывании экрана, благодаря чему на нём не образуются складки. По имеющейся информации, эту металлическую пластину поставляет южнокорейская компания Fine M-Tec. Как пишет SamMobile, она же будет использоваться в складном iPhone.

Если именно эта панель будет использоваться в Galaxy Z Fold 8, устройство избавится от одной из самых больших проблем, с которыми сталкиваются пользователи складных телефонов. Помимо избавления от складок, панель также может повысить прочность экрана, что является ещё одним важным моментом для складных телефонов.

samsung display, oled-панель, складной экран, ces 2026
