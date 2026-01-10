Сегодня 10 января 2026
EK Water Blocks выпустила 120-мм вентиляторы EK-Quantum Phase для радиаторов СЖО

Бренд EK Water Blocks сообщил о старте продаж новых высокопроизводительных вентиляторов EK-Quantum Phase 120mm D-RGB. Производитель отмечает, что вентиляторы разработаны специально для радиаторов систем жидкостного охлаждения, где для эффективной циркуляции воздуха сквозь рёбра радиатора необходимы вентиляторы с высоким статическим давлением. При этом, несмотря на свою эффективность, EK-Quantum Phase обеспечивают низкий уровень шума.

Источник изображения: EK

Источник изображения: EK

По словам EK, вентиляторы EK-Quantum Phase обеспечивают снижение температуры охлаждающей жидкости до 14,8 % (3,6 °C) лучше при скорости 1055 об/мин, чем вентиляторы FPT при 1000 об/мин. При работе на 1600 об/мин EK-Quantum Phase снижает температуру охлаждающей жидкости на 10,2% (1,4 ℃) эффективнее модели FPT при скорости 1500 об/мин. При этом уровень шума вентиляторов EK-Quantum Phase на 2,7 дБА ниже, чем у вентиляторов EK-Loop FPT. Эти преимущества достигаются за счёт геометрии, оптимизированной для более высокого статического давления при более низких оборотах, что позволяет EK-Quantum Phase демонстрировать оптимальную производительность охлаждения в широком диапазоне рабочих режимов. EK-Quantum Phase создают воздушный поток 72,95 CFM, статическое давление 3,05 мм вод. ст. и обладают уровнем шума не выше 33,2 дБА.

В составе EK-Quantum Phase 120 используется гидродинамический подшипник (FDB) с ресурсом 70 000 часов (MTBF). ШИМ-управление в диапазоне от 550 до 2200 об/мин позволяет точно настраивать работу для бесшумного режима или максимального охлаждения в зависимости от потребностей системы.

Вентиляторы оснащены конструкцией EK-OmniLink, которая позволяет объединить несколько вентиляторов в единую цепь и подключить с помощью одного набора кабелей к PWM и D-RGB, сохраняя при этом полную гибкость, если пользователь хочет удалить один вентилятор из цепочки. Другие аналогичные решения на рынке используют механизмы блокировки, которые требуют снятия всего соединительного элемента вентилятора, если пользователю нужно больше места для затягивания фитинга на радиаторе.

EK-Quantum Phase 120 доступны в чёрном или белом исполнении и оснащены девятью адресуемыми D-RGB светодиодами для плавных и ярких световых эффектов, совместимых со всеми основными экосистемами RGB материнских плат через стандартное 3-контактное 5V D-RGB соединение. Для минималистичных сборок EK-Quantum Phase также доступен в сдержанном матовом черном цвете без D-RGB. Сменные резиновые демпферы по углам вентилятора уменьшают передачу вибрации, а алюминиевый значок EK с обеих сторон обеспечивает премиальный внешний вид как в конфигурации push, так и pull.

Стоимость одного вентилятора EK-Quantum Phase 120mm D-RGB в фирменном магазине EKWB составляет €20,08.

Источник:

Теги: ek water blocks, вентиляторы, радиатор, системы охлаждения, сжо
