Cloudflare оштрафовали в Италии на €14,2 млн за отказ блокировать доступ к пиратским сайтам через 1.1.1.1

Итальянский отраслевой регулятор AGCOM объявил о вынесении штрафа в размере €14,2 млн Cloudflare за отказ блокировать доступ к пиратским сайтам через публичный DNS-сервер компании 1.1.1.1. Cloudflare заявила о намерении оспорить штраф и даже пригрозила вывезти все свои серверы с территории Италии.

AGCOM применил меры в отношении Cloudflare в соответствии с положениями противоречивого итальянского закона Piracy Shield. Регулятор заявил, что от Cloudflare требовалось отключить функцию преобразования удобочитаемых доменных имён в числовые IP-адреса (DNS-резолвинг) и маршрутизацию трафика на IP-адреса, владельцы которых нарушают авторские права. Упомянутый закон предусматривает вынесение штрафы в размере до 2 % от годового оборота компании. На данном этапе AGCOM заявила о вынесении штрафа в размере 1 % от годового оборота Cloudflare.

Нынешний штраф связан с постановлением регулятора, которое было выдано Cloudflare в феврале 2025 года. Компания заявила, что установка фильтра, применяемого к примерно 200 млрд ежедневных запросов к её DNS-системе, значительно увеличит задержки и негативно повлияет на DNS-резолвинг для сайтов, которые не являются пиратскими. AGCOM отклонил аргументы Cloudflare, заявив, что блокировка пиратских сайтов не представляет риска для легитимных ресурсов, поскольку целевые IP-адреса используются исключительно в целях нарушения авторских прав.

Однако в отчёте о действии системы Privacy Shield за сентябрь прошлого года исследователи заявили, что они выявили «сотни легитимных сайтов, непреднамеренно затронутых блокировкой». Вместе с этим небольшие операторы столкнулись с перебоями в работе сервисов, а нелегитимные ресурсы продолжают уклоняться от блокировки, используя для этого разные инструменты. В отчёте отмечается, что это «осторожная оценка нижней границы» масштаба проблемы.

Сооснователь и генеральный директор Cloudflare Мэттью Принс (Matthew Prince) заявил, что у Cloudflare уже «было несколько судебных исков, оспаривающих саму основу этой схемы» и компания будет оспаривать «несправедливый штраф». «Вчера квазисудебный орган в Италии оштрафовал нас на $17 млн за отказ участвовать в их схеме по цензуре интернета», — написал Принс. Он добавил, что в соответствии с предложенной в Италии схемой, Cloudflare должна в течение всего 30 минут с момента получения уведомления блокировать любой ресурс, который «европейские медиа-элиты сочли противоречащим их интересам».

Принс также заявил, что обсудит этот вопрос с официальными представителями правительства США на следующей неделе, и что Cloudflare «будет рада обсудить это с представителями итальянского правительства, которые до сих пор не желали идти на контакт, ограничиваясь наложением штрафов». Компания не исключает возможности отказа от бесплатного предоставления услуг кибербезопасности на предстоящих Олимпийских играх в Италии, а также прекращение предоставления бесплатных услуг кибербезопасности для всех пользователей в стране. Не исключается вывоз всех серверов Cloudflare с территории Италии и отказ от открытия офиса компании в стране вместе с прекращением любых инвестиций в развитие инфраструктуры в регионе. «Играешь в глупые игры — получаешь глупые призы», — подвёл итог Принс.

Наиболее актуальные данные AGCOM указывают на то, что за последние два года в рамках закона о защите от пиратства было заблокировано более 65 тыс. доменных имён и около 14 тыс. IP-адресов. Ранее итальянские власти также обязали Google блокировать пиратские сайты на уровне DNS.