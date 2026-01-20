Интервью с руководителем продуктового направления XPG: зачем блокам питания нужна цифра и как «бронза» сравнялась с «золотом»

Блоки питания традиционно остаются одной из самых недооценённых составляющих ПК, хотя именно от них напрямую зависят стабильность системы, срок службы компонентов и безопасность дорогого «железа». На фоне роста энергопотребления видеокарт, перехода к новым разъёмам питания и появления первых «цифровых» БП требования к этому классу устройств заметно изменились.

О том, как меняется рынок блоков питания, зачем энтузиастам нужны решения с телеметрией и программным управлением, чем инженерно выделяется серия Pylon II и почему будущее отрасли — за цифровыми платформами, мы поговорили с Лукой Дифиоре (Luca Difiore), руководителем продуктового направления XPG. В интервью он рассказал о подходе компании к качеству и безопасности, поделился статистикой надёжности, а также обозначил ключевые технологические ориентиры XPG на ближайшие годы.

Что отличает блоки питания XPG от десятков конкурентов? Если говорить простыми словами для геймеров — в чём их ключевые сильные стороны?

Блоки питания — это одна из самых базовых, но при этом наиболее недооценённых категорий компонентов при выборе ПК. В этой сфере инновации часто уступают место просто более дешёвым решениям.

Мы увидели возможность выделиться на фоне других брендов, которые ограничиваются тем, что «делают минимум необходимого» в этой второстепенной, на первый взгляд, категории. Мы же не хотели просто соответствовать новым стандартам — наша цель состояла в том, чтобы опережать их, делая ставку на реальное качество, пусть и с более высокой себестоимостью.

В рамках каждого класса энергоэффективности мы предлагаем две концепции: Top choice — по сути, продукт верхнего уровня в своём сегменте, который обеспечивает характеристики, близкие к более высокой категории, для пользователей, стремящихся защитить свои аппаратные инвестиции; а также Smart choice — сбалансированное решение, сочетающее базовый набор функций, адекватную цену и правильный подход к качеству.

Если посмотреть на всю линейку XPG — Pylon II, Core Reactor II, CyberCore II, Fusion и другие, — для кого предназначена каждая из этих серий? Как вы делите продукты по целевой аудитории и сценариям сборки?

На самой вершине продуктовой линейки находится FUSION — это наш самый технологически продвинутый блок питания, ориентированный на энтузиастов и продвинутых пользователей. Он изначально создавался с расчётом на работу с двумя видеокартами уровня RTX 5090, поэтому особенно подходит для рабочих станций, задач Edge AI и тех, кто хочет подчеркнуть, что использует максимально топовое и дорогое оборудование.

В сегменте Platinum у нас находится CYBERCORE II — полудigital-решение с очень тихой системой охлаждения на базе вентиляторов NIDEC. Эта серия ориентирована как на требовательных энтузиастов, так и на профессиональный рынок, где важны высокая производительность и энергоэффективность.

PYMCORE — это семейство компактных блоков питания формата SFX, обеспечивающих максимально возможную производительность в своём форм-факторе.

«Королями Gold-сегмента» являются CORE REACTOR II — блок питания, который мы считаем лучшим модульным Gold-решением за свои деньги, — а также CORE REACTOR II VE, ориентированный на системных интеграторов и пользователей, которым нужна та же топология, но с некоторыми упрощениями ради снижения стоимости.

Безоговорочным лидером в Bronze-сегменте стал PYLON II — это и наша новая самая продаваемая платформа. По сути, это «золотой» блок питания с рейтингом Silver/Bronze, обеспечивающий оптимальный баланс цены и производительности в своём классе.

Завершают линейку PROBE и KYBER II, которые в первую очередь ориентированы на системных интеграторов. KYBER II — это Gold-серия с полумодульной конструкцией, обеспечивающая оптимальный баланс между возможностью будущего апгрейда и базовыми требованиями типовых сборок.

Линейка Pylon II заметно выделяется. Что в ней самое важное с инженерной точки зрения? В чём её главное преимущество?

PYLON II стал для нас серьёзной ставкой. Оригинальный PYLON был одним из самых популярных блоков питания в индустрии и широко использовался в ПК-сборках по всему миру.

Эта платформа — настоящая редкость для Bronze-сегмента. В ней используется LLC-топология (два дросселя на конденсатор, расположенные в L-образной конфигурации), что крайне редко встречается в этом классе. Это позволяет реализовать режим переключения при нулевом напряжении — по сути, вы получаете продвинутую топологию уровня Gold по цене Bronze.

Дополнительно мы оснастили блок питания более крупным и тихим вентилятором, который эффективно работает под нагрузкой. В результате PYLON II стал развитием одной из лучших платформ, когда-либо существовавших в своём сегменте.

Проблемы с разъёмами 12VHPWR активно обсуждались в последние годы. Как XPG подошла к вопросам безопасности и надёжности в новых блоках питания с разъёмом 12V-2×6?

Прежде всего, XPG на сегодняшний день удерживает показатель: у нас не было ни одного RMA-случая, связанного с отказом видеокарт при использовании 12VHPWR.

Когда новый разъём только появился, мы осознанно отказались от первых доступных вариантов из списка AIB AVL и выбрали более надёжное решение с точки зрения конструкции контактных пинов. Мы понимали, что задача передачи 600 Вт на одну видеокарту — а зачастую и больше, с учётом того, что XPG допускает более высокие пиковые нагрузки, чем предусматривают спецификации Intel, — требует особого подхода.

Мы также всегда используем более толстые проводники. Да, такие кабели менее гибкие и сложнее в укладке по сравнению с конкурентами, но они заметно выигрывают по качеству и, главное, по безопасности эксплуатации.

В описаниях блоков питания XPG упоминаются «8 уровней защиты», тихие вентиляторы с FDB-подшипниками и длительная гарантия. Что для вас сегодня является главным индикатором надёжности — статистика гарантийных обращений, внутренние стресс-тесты, независимые обзоры? Есть ли показатели, которыми вы особенно гордитесь?

Наш уровень RMA измеряется десятыми долями процента — значительно ниже 1 %. При этом большинство возвратов классифицируются как NTF (No Trouble Found), то есть без выявленных неисправностей. Это один из лучших показателей качества в индустрии, которым мы действительно гордимся.

Какая модель блока питания XPG оказалась самой успешной — по продажам или по отзывам? И какие особенности, на ваш взгляд, сделали её столь популярной?

С точки зрения обзоров, FUSION удивил буквально всех с момента своего появления и до сих пор остаётся самым технологически продвинутым блоком питания в prosumer-сегменте.

На Computex 2023 он получил множество наград: мы демонстрировали его в составе проекта XPG Project Zeus — открытой рабочей станции, где один FUSION питал сразу четыре высокопроизводительные видеокарты NVIDIA RTX 4090. Вся система работала с разгоном в течение всей выставки, выполняя AI-задачи и выходя за рамки стандартных спецификаций (более 2000 Вт нагрузки для блока питания номиналом 1600 Вт).

Что касается продаж, нашим абсолютным хитом стал PYLON. По нашим оценкам, около 1 % всех DIY-сборок в мире использовали блоки питания PYLON — это колоссальный результат с учётом огромного количества доступных на рынке моделей и лучшее подтверждение качества этой платформы.

Расскажите о планах. Как XPG собирается удивлять и привлекать покупателей в сегменте блоков питания в 2026 году? Новые форм-факторы, ещё более мощные модели?

В 2026 году мы продолжим масштабное обновление наших флагманских линеек. Запланирован запуск платформ следующего поколения в сегментах Platinum и Gold, включая расширенную программную поддержку — по аналогии с тем, что сегодня предлагает FUSION.

Это позволит пользователям лучше понимать своё энергопотребление, анализировать эффективность и экономию, отслеживать состояние силовых линий и использовать новые, более продвинутые функции защиты. Следите за анонсами на CES и Computex.

Видите ли вы реальный смысл в «цифровых» блоках питания с телеметрией и программным управлением (например, в рамках XPG Prime), или рынок пока не готов массово платить за такие возможности? Если смотреть шире — каким вы видите следующий крупный тренд на рынке потребительских блоков питания?

Будущее блоков питания — не за аналоговыми, а за цифровыми решениями. Именно программные возможности необходимы поколению AI-систем для корректной настройки и оптимизации работы ПК.

В мире, где всё большее значение имеет интеллектуальный анализ данных, нет ничего более гибкого и эффективного, чем цифровые блоки питания с программным управлением. XPG намерена быть в авангарде этого направления: XPG PRIME позволит динамически управлять питанием и охлаждением, обеспечивая максимально оптимальную работу системы.

До XPG вы работали в Razer. Какие уроки того периода оказались наиболее полезными в вашей нынешней роли руководителя продуктового направления XPG?

Razer — это феноменальная компания, в которой приоритет всегда отдаётся осмысленным инновациям и уникальной дизайнерской идентичности, а также безусловному фокусу на потребностях геймеров.

Маниакальное стремление сделать лучший возможный продукт и не останавливаться, пока результат не станет идеальным — в сочетании с лучшими дизайнерскими практиками и настоящей «фанатской» вовлечённостью — это то, что я вынес из Razer и несу с собой на протяжении всей карьеры.

В XPG я смог воплотить эти принципы в жизнь самым ощутимым образом. Мне искренне нравится то, что я создал здесь, и я горжусь прогрессом, которого мы достигли как команда. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы продолжать продвигать блоки питания XPG к лидирующим позициям на рынке, одновременно укрепляя наши позиции в области охлаждения, корпусов и других ключевых компонентов. В конечном итоге речь идет о создании полноценной, надежной экосистемы, которой пользователи могут доверять и вместе с которой они могут расти.

Я искренне горжусь продуктами, над которыми работаю, и хочу, чтобы каждый пользователь любил их так же, как люблю их я.

В конце добавим, что XPG и её материнская компания Adata регулярно участвуют в крупных выставках электроники, например, в недавней CES 2026, а также они примут участие в грядущей Computex 2026.

