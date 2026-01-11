Сегодня 11 января 2026
В Windows 11 появится официальный способ удаления Copilot

Пользователи с администраторскими правами теперь смогут удалять предустановленное приложение Microsoft Copilot с устройств под управлением Windows 11 Pro, Enterprise и Education — правда, только если система соответствует ряду технических условий. Соответствующая функция, доступная пока только участникам программ Dev и Beta Channel, появилась в сборке Windows 11 Insider Preview Build 26220.7535 (KB5072046).

Источник изображения: Future/tomshardware.com

Как сообщает Tom's Hardware со ссылкой на блог Windows Insider, за удаление отвечает новая политика RemoveMicrosoftCopilotApp, которую можно настроить через редактор локальной групповой политики по пути User Configuration — Administrative Templates — Windows AI — Remove Microsoft Copilot App.

Однако воспользоваться этой опцией удастся не на всех устройствах. Система должна одновременно удовлетворять трём условиям: на ней должны быть установлены как бесплатное приложение Microsoft Copilot, так и платный сервис Microsoft 365 Copilot. При этом приложение Copilot не должно быть установлено пользователем вручную и не должно было запускаться в течение последних 28 дней. Это означает, что даже после удаления бесплатного Copilot входящий в подписку Microsoft 365 Copilot останется доступным.

Выполнение последнего условия, как отмечает Tom's Hardware, может оказаться сложным на практике. Приложение Copilot по умолчанию включено в автозагрузку при входе в систему, а также активируется комбинациями клавиш Windows + C, Alt + Space или через специальную кнопку на некоторых клавиатурах. Даже если администратор или пользователь отключит автозапуск в диспетчере задач, случайное нажатие горячих клавиш легко приведёт к запуску приложения и сбросит 28-дневный отсчёт.

В целом, это изменение может быть положительно встречено теми, кто не использует ИИ-инструменты или предпочитает модели искусственного интеллекта конкурентов. Кроме того, компания Intel на своей презентации CES 2026 продемонстрировала, что ИИ полезен при целенаправленном использовании, но «не нужен повсюду», а представители Dell открыто отметили, что потребители не проявляют особого интереса к концепции «AI PC», которую Microsoft активно продвигает.

Источник:

Теги: microsoft, copilot plus pc, windows 11
microsoft, copilot plus pc, windows 11
