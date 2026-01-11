В Windows 11 появится официальный способ удаления Copilot

Пользователи с администраторскими правами теперь смогут удалять предустановленное приложение Microsoft Copilot с устройств под управлением Windows 11 Pro, Enterprise и Education — правда, только если система соответствует ряду технических условий. Соответствующая функция, доступная пока только участникам программ Dev и Beta Channel, появилась в сборке Windows 11 Insider Preview Build 26220.7535 (KB5072046).

Как сообщает Tom's Hardware со ссылкой на блог Windows Insider, за удаление отвечает новая политика RemoveMicrosoftCopilotApp, которую можно настроить через редактор локальной групповой политики по пути User Configuration — Administrative Templates — Windows AI — Remove Microsoft Copilot App.

Однако воспользоваться этой опцией удастся не на всех устройствах. Система должна одновременно удовлетворять трём условиям: на ней должны быть установлены как бесплатное приложение Microsoft Copilot, так и платный сервис Microsoft 365 Copilot. При этом приложение Copilot не должно быть установлено пользователем вручную и не должно было запускаться в течение последних 28 дней. Это означает, что даже после удаления бесплатного Copilot входящий в подписку Microsoft 365 Copilot останется доступным.

Выполнение последнего условия, как отмечает Tom's Hardware, может оказаться сложным на практике. Приложение Copilot по умолчанию включено в автозагрузку при входе в систему, а также активируется комбинациями клавиш Windows + C, Alt + Space или через специальную кнопку на некоторых клавиатурах. Даже если администратор или пользователь отключит автозапуск в диспетчере задач, случайное нажатие горячих клавиш легко приведёт к запуску приложения и сбросит 28-дневный отсчёт.

В целом, это изменение может быть положительно встречено теми, кто не использует ИИ-инструменты или предпочитает модели искусственного интеллекта конкурентов. Кроме того, компания Intel на своей презентации CES 2026 продемонстрировала, что ИИ полезен при целенаправленном использовании, но «не нужен повсюду», а представители Dell открыто отметили, что потребители не проявляют особого интереса к концепции «AI PC», которую Microsoft активно продвигает.