Noctua отложила выпуск ряда новых продуктов на более поздние сроки

Компания Noctua опубликовала на своём сайте обновлённую дорожную карту будущих продуктов. По сравнению с версией от сентября 2025 года список готовящихся новинок не изменился, но сместились их ожидаемые окна выпуска.

Источник изображений: Noctua

В сентябрьской дорожной карте на первый квартал 2026 года у Noctua был запланирован выпуск трёх новых продуктов: корпуса Antec Flux Pro Noctua Edition, разработанного в коллаборации с Antec, игровой мышки Pulsar Feinman Noctua Edition, а также вентилятора NF-A12x25 G2 chromax.black. Согласно обновлённой дорожной карте, в первом квартале ожидается выпуск только корпуса Antec. Мышка и вентилятор перенесены на второй квартал.

Некоторые продукты, планировавшиеся к выпуску во втором квартале, были перенесены на третий квартал. Компания по-прежнему собирается выпустить во втором квартале свою первую систему жидкостного охлаждения, но три других продукта — 140-мм настольный вентилятор, USB-контроллер вентиляторов и блок питания Seasonic PRIME PX Noctua Edition — перенесены на третий квартал.

В обновлённой дорожной карте не появилось новых запланированных продуктов, поэтому речь идёт только о смещении графика релиза уже анонсированных устройств. Тот же блок питания PRIME PX будет выпущен, скорее всего, после выставки Computex 2026, то есть спустя более года с момента его первоначального анонса.

Теги: noctua, дорожная карта, блок питания, мышь, вентиляторы
