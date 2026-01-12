MSI выпустит сразу три версии сверхмощной GeForce RTX 5090 Lightning: X, Z и OCER — последняя в открытой продаже не появится

MSI выпустит не одну, а три версии флагманской видеокарты GeForce RTX 5090 Lightning: GeForce RTX 5090 32G Lightning X (G5090-32LX), GeForce RTX 5090 32G Lightning Z (G5090-32LZ), а также специальную версию Lightning Z OCER (модельный номер пока неизвестен). При этом в открытой продаже можно будет найти только две первые версии карты.

Третий вариант Lightning Z OCER — специальная версия, разработанная исключительно для оверклокеров. Она оснащена не СЖО, а воздушной системой охлаждения. Эти карты не поступят в открытую продажу и будут распространяться по закрытым каналам.

Модели Lightning X и Lightning Z появились на официальном сайте MSI. Модель Z предложит более высокий заводской разгон GPU через профиль в приложении MSI Center. Для обеих версий, Lightning X и Lightning Z, заявлено энергопотребление 800 Вт в режиме «ОС» и 1000 Вт в режиме «EXtreme».

В системных требованиях модели Z производитель указывает на наличие блока пития мощностью от 1600 Вт, а для модели X — мощностью от 1500 Вт. Lightning X и Lightning Z оснащены одинаковыми системами охлаждения и имеют одинаковые размеры.

Карты оснащены двумя 12+4-контактными разъёмами питания 12V-2x6. Они не поддерживают переходники питания. Иными словами, блок питания должен иметь родной разъём и кабель 12V-2x6 для работы с этими картами. Сделано это для безопасности. Кожух систем охлаждения карт Z и X оснащён 8-дюймовым ЖК-дисплеем.

На странице модели Lightning Z упоминается специальная версия BIOS XOC на 2500 Вт. Изначально предполагалась, что данная версия прошивки будет доступна только для модели Lightning Z OCER.

MSI предупреждает что использование этой версии BIOS автоматически лишает пользователя гарантии на карту. Правда, производитель не поясняет, будет ли данная версия BIOS доступна в качестве второй вспомогательной или пользователям самим придётся устанавливать особый вариант прошивки. Компания также не поясняет, будет ли этот процесс обратимым.

Стоимость видеокарт серии Lightning по-прежнему не сообщается. Карты должны поступить в продажу в феврале и очень ограниченной партией всего в 1300 экземпляров. Обычно часть таких видеокарт идёт к обозревателям и инфлюенсерам. MSI не уточнила, распространяется ли это ограничение только на модель Lightning Z или также на Lightning X, поэтому неизвестно, сколько в итоге карт окажется в продаже.