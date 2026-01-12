Сегодня 12 января 2026
Телевизоры подешевели более чем на 90 % с 2000 года — благодаря массовому производству и конкуренции

Анализ рекламных объявлений акций «Чёрной пятницы» в США за последние четверть века показывает, что средняя цена на ЖК-телевизоры упала более чем на 90 % с 2000 года, даже с учётом значительного увеличения размеров панелей и разрешения экрана.

Источник изображения: TCL

Источник изображения: TCL

По словам Брайана Поттера (Brian Potter) из Института прогресса, тенденция к снижению цен в значительной степени является результатом постоянной оптимизации производства ЖК-дисплеев. Компании используют всевозможные уловки для снижения производственных затрат.

Рынок телевизоров с точки зрения ценообразования сильно выделяется среди других сегментов потребительского рынка. По данным Бюро статистики труда США, автомобили, мебель, одежда, игрушки и компьютеры за последние несколько десятилетий стали существенно доступнее, но телевизоры дешевеют всё равно быстрее и значительно сильнее.

Если средняя цена телевизора с диагональю экрана 50 дюймов в 2001 году составляла примерно $1100, то во время последних распродаж «Чёрной пятницы» в 2025 году модели больших 50-дюймовых 4K ЖК-телевизоров можно было приобрести за $200.

Источник изображения: Best Buy

Источник изображения: Best Buy

Анализ Поттера подчёркивает, что снижение цен на протяжении всех этих лет продолжалось, несмотря на значительный прогресс в технологиях, используемых в телевизорах, а также рост их нативного разрешения.

Источник изображения: Amazon

Источник изображения: Amazon

Одним из факторов, позволивших производителям добиться значительного снижения стоимости телевизоров, стало заимствование подходов и стратегий из полупроводниковой промышленности. Производители микросхем сократили затраты за счёт выпуска более крупных кремниевых пластин, позволяющих производить больше чипов за один цикл. Производители ЖК-дисплеев применили аналогичный подход, увеличив размер «материнских стеклянных» листов, из которых вырезаются панели, — почти в 100 раз с 1990-х годов. Это существенно снизило стоимость оборудования и позволило поддерживать выпуск более широкого диапазона размеров экранов.

Акция «Чёрная пятница» в 2003 году. Источник изображения: Best Buy

Акция «Чёрная пятница» в 2003 году. Источник изображения: Best Buy

Дополнительный прогресс был достигнут благодаря оптимизации производственных процессов, повышению уровня автоматизации, переходу к «чистому» производству (телевизоры собираются в стерильных цехах), улучшению технологий стеклянных подложек, а также применению более эффективных методов заполнения их жидкими кристаллами. Рост спроса на ЖК-дисплеи с развитием ПК, смартфонов и планшетов оправдал строительство крупных предприятий, способных производить более миллиона экранов в день.

Источник изображения: Corning

Источник изображения: Corning

Усиление конкуренции между такими гигантами отрасли, как Sony, LG и Samsung, также внесло свои коррективы на рынке. Более доступные модели от новых конкурентов, включая китайские Hisense и TCL, ещё сильнее изменили ситуацию. Ранее считавшиеся в основном бюджетными брендами, обе компании теперь часто фигурируют в списках лучших предложений и начали продвигаться в премиум-сегмент.

OLED-дисплеи, хотя и остаются относительно дорогими, продолжают набирать популярность, однако технология Mini LED сохраняет конкурентоспособность ЖК-дисплеев, сокращая разрыв в качестве. Благодаря государственным субсидиям и близости к цепочкам поставок Hisense в прошлом году выпустила телевизоры с новейшей технологией RGB Mini LED, а TCL представила модель Super QLED на CES 2026. TCL также недавно обогнала Samsung и LG по объёму поставок телевизоров премиум-класса.

Продолжится ли эта тенденция снижения цен — покажет время. Тарифы и бум ИИ уже замедлили или обратили вспять снижение цен в других категориях электроники. Хотя телевизоры обычно не требуют большого объёма оперативной памяти, Samsung предупредила, что дефицит памяти, вызванный спросом со стороны центров обработки данных, в конечном итоге может привести к росту цен на телевизоры.

Источник:

