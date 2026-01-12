Россияне массово перешли на публичный Wi-Fi — трафик вырос более чем в 10 раз в 2025 году

Общий объём трафика в публичных сетях Wi-Fi в России вырос в 2025 году в 10,6 раза по сравнению с предыдущим годом и составил 13,8 млн Тбайт. В 2024 году этот показатель был равен 1,3 млн Тбайт. Только в Москве трафик общественных точек доступа увеличился в те же 10,6 раза год к году до 2,07 млн Тбайт. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные оператора Hot-WiFi.

Рекордный рост трафика в сетях фиксированного широкополосного доступа в интернет обусловлен масштабными отключениями мобильного интернета, которые применяются в разных регионах России с мая прошлого года. Такие меры применяются для обеспечения безопасности при возникновении угроз, связанных с атаками беспилотных летательных аппаратов.

В Hot-WiFi отметили, что с ростом потребления публичного интернета изменилось и поведение пользователей. Средняя длительность сессии подключения к публичному Wi-Fi увеличилась на 12,8 % год к году — до 79,95 часа. «Это говорит о том, что пользователи всё чаще воспринимают такие сети не как вспомогательный канал „проверить сообщения“, а как полноценный доступ в интернет — для видео, работы и сервисов с высоким потреблением данных. Это отражает общий тренд на смещение трафика в сторону Wi-Fi в общественных пространствах и снижение зависимости от мобильного интернета в точках массового присутствия людей», — отметил технический директор Hot-WiFi Вадим Виноградов.

Рост объёмов интернет-трафика в публичных сетях Wi-Fi подтвердили и российские провайдеры. У «Билайна» объём передаваемого трафика в B2B-сегменте существенно вырос, однако абсолютные значения в компании не озвучили. По данным «МегаФона», спрос на услугу Wi-Fi с авторизацией год к году вырос на 59 %. Представитель оператора отметил, что увеличилось не только количество общественных сетей, но и их ёмкость. Ранее клиенты компании в основном выбирали оборудование, обеспечивающее одновременное подключение до 100 пользователей. Теперь же всё чаще выбор делается в пользу решений, поддерживающих подключение нескольких тысяч устройств.

В «Билайн Бизнесе» отметили существенный рост спроса на организацию публичных точек доступа Wi-Fi. Количество новых подключений за год выросло не менее чем на 20 %. Провайдер также сообщил о кратном росте спроса на услуги интернета, за счёт чего увеличилась клиентская база ШПД среди бизнес-клиентов. Продажи ШПД у «Билайна» в сегменте B2B выросли на 18 %, а в третьем квартале 2025 года — на 47 % по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Одновременно вырос спрос на подключение домашнего интернета. Пик пришёлся на июнь—июль, когда 24,9 % обращений были оформлены с условием оказания услуги в срок более 30 дней. К такому выводу пришли сотрудники сервиса сравнения тарифов 101internet.ru. Количество пользователей ШПД у МТС к концу третьего квартала выросло на 6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным источника, у «МегаФона» абонентская база домашнего фиксированного ШПД увеличилась на 16 %, у «Билайна» — на 15 %.