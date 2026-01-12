Telegram разогнал блокировки каналов и групп на 170 % в прошлом году

Администрация мессенджера Telegram за весь прошлый год заблокировала 44,085 млн каналов и групп, нарушающих правила платформы. Это в 2,7 раза больше показателя за предыдущий год.

Больше всего блокировок было осуществлено в четвёртом квартале. За три месяца администраторы заблокировали 17,416 млн каналов и групп, что превышает суммарный показатель за весь предыдущий год. В числе заблокированных более 950 тыс. каналов с материалами о сексуальном насилии над детьми (рост на 28,02 %) и около 234 тыс. сообществ террористической направленности (рост на 66,6 %).

В сообщении сказано, что 1 января 2026 года администраторы Telegram заблокировали около 543 тыс. каналов и групп. Это третий случай с начала наблюдения 1 декабря 2023 года, когда за сутки мессенджер блокирует более 500 тыс. сообществ. Два предыдущих подобных случая были зафиксированы в ноябре 2024 года.

В августе прошлого года основатель Telegram Павел Дуров говорил о том, что мессенджер заблокировал десятки каналов, занимающихся доксингом и вымогательством. Он отметил, что решение о блокировки принималось на основе сотен сообщений пользователей о мошенничестве и шантаже.