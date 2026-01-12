Сегодня 13 января 2026
Windows 11 скрывает, какие драйверы устанавливает — Microsoft пообещала это исправить

Пользователи Windows 11 заметили, что обновления драйверов, поступающие через «Центр обновления Windows», отображаются под обезличенным названием, например, «Корпорация Майкрософт – Обновление драйвера» с указанием только номера версии. Такая формулировка не позволяет определить, к какому именно оборудованию относится обновление — к камере, микрофону, аудиоустройству или другой периферии.

Источник изображения: windowslatest.com

Например, как пишет автор Windows Latest, после установки одного из таких обновлений в «Диспетчере устройств» у него появился новый элемент под названием Voice Clarity, улучшающий качество голоса во время звонков и входящий в набор Windows Studio Effects, доступный на компьютерах Copilot+ PC. Однако сам «Центр обновления» не уточняет, что обновление связано именно с аудиооборудованием.

Отсутствие информации о классе устройства или категории оборудования, например камеры, сетевого адаптера, Bluetooth-модуля или графического контроллера, создаёт трудности как для обычных пользователей, так и для ИТ-специалистов. Без понимания того, какой компонент обновляется, сложно оценить потенциальные риски, поскольку некоторые драйверы могут не только приносить пользу, но и вызывать сбои. В случае возникновения проблем пользователь может удалить обновление, однако при повторном выпуске драйвера с тем же обезличенным общим названием невозможно определить, относится ли он к тому же оборудованию или нет. В итоге это затрудняет диагностику и восстановление системы.

В Microsoft уже знают о проблеме и работают над её решением. Планируется, что в будущих выпусках Windows 11 для драйверов в «Центре обновления» будет отображаться класс устройства и его категория. Однако процесс внесения изменений займёт время, так как для его реализации необходимо тесное сотрудничество Microsoft с производителями оборудования (OEM), публикующими драйверы для своих устройств. Как пояснил представитель подразделения WSUS (Windows Server Update Services) в Microsoft, компания в настоящее время определяет, какие метаданные можно получать от партнёров и как обеспечить их публикацию и стандартизацию.

Теги: windows 11, операционная система
