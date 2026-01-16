Репортаж со стенда Doogee на CES 2026: защищённые и классические смартфоны с ИИ и большими батареями

На выставке CES 2026 компания Doogee показала сразу несколько линеек защищённых смартфонов. Новинки серий S300, B10 и M30 ориентированы на разные сценарии — от тяжёлых полевых условий и профессиональной работы до повседневного использования с повышенной автономностью и защитой. Объединяет их акцент на практичные функции, крупные аккумуляторы и адаптацию ИИ под реальные задачи.

Серия Doogee S300 представлена сразу несколькими моделями — S300 Pro, S300 Plus и S300 Plus Thermal, — каждая из которых предлагает массивный корпус, которому не страшны падения, удары, вибрации, вода и пыль (IP68/IP69K). Все они получили аккумуляторы ёмкостью 11 000 мА·ч, однако поддерживают разную мощность и, соответственно, скорость зарядки: S300 Pro и S300 Plus Thermal — 66 Вт, а S300 Plus — 120 Вт.

Также все три смартфона оснащены весьма производительным процессором MediaTek Dimensity 8300, что несколько нетипично для защищённых устройств, которые обычно ограничиваются не слишком мощными чипами. Объём оперативной памяти у S300 Pro составляет 16 Гбайт, дополненных 20 Гбайт виртуальной памяти, у S300 Plus и S300 Plus Thermal — 12 Гбайт плюс 24 Гбайт виртуальной. В S300 Pro используется накопитель на 512 Гбайт, тогда как обе версии S300 Plus оснащаются хранилищем объёмом 1 Тбайт.

Смартфоны оснащаются 6,78-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Все устройства работают под управлением Android 16. Также все три модели получили 200-Мп основную камеру, что позволяет получать детальные снимки даже в сложных условиях. В моделях S300 Pro и S300 Plus основной модуль дополняют 8-Мп широкоугольная камера, 20-Мп камера ночного видения, а также 8-Мп телефотокамера с трёхкратным оптическим зумом.

Отдельного внимания заслуживает S300 Plus Thermal — модификация со встроенным тепловизором, ориентированная на профессиональное применение: технический осмотр, поиск утечек тепла, работу в тёмное время суток. Здесь набор камер включает 200-Мп основной модуль, 64-Мп камеру ночного видения и 8-Мп телефотокамеру.

Смартфоны B10 и B10 Pro предлагают более классический и довольно элегантный дизайн, но также соответствуют стандартам защиты IP68 и IP69K. Оба устройства получили 6,63-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, а также процессор MediaTek Helio G100. Ёмкость аккумулятора составляет 7600 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт — это хороший компромисс между автономностью и габаритами.

Doogee B10 ориентирован на массового пользователя: здесь предусмотрены 6 Гбайт оперативной памяти (с возможностью расширения до 26 Гбайт за счёт виртуальной), 256 Гбайт встроенного хранилища и основная камера на 64 Мп, дополненная 2-Мп макромодулем. Версия B10 Pro предлагает увеличенный до 8 Гбайт объём оперативной памяти (с расширением до 28 Гбайт виртуальной), а также 8-Мп широкоугольную камеру вместо макромодуля. Оба устройства работают под управлением Android 16, оснащены боковым сканером отпечатков пальцев и поддерживают NFC.

Линейка M30 включает модели Doogee M30 и M30 Pro, построенные на платформе Unisoc T7280. Смартфоны работают под управлением Android 16 и ориентированы на базовые сценарии использования с упором на автономность. Обе модели получили аккумулятор ёмкостью 8000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт и оснащаются 6,88-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц.

Отличительной особенностью M30 Pro является наличие дополнительного заднего экрана для отображения уведомлений и другой информации. А базовый M30 предлагает большой и мощный динамик на задней панели. Ещё одним отличием M30 Pro является наличие 8 Гбайт оперативной памяти с расширением до 56 Гбайт виртуальной, тогда как M30 предлагает 6 Гбайт ОЗУ с возможностью увеличения до 42 Гбайт виртуальной памяти. Оба смартфона оснащены 256 Гбайт встроенной флеш-памяти.

Набор камер у обеих моделей одинаков: 64-Мп основная камера, 2-Мп макромодуль и 20-Мп фронтальная камера. Смартфоны поддерживают NFC, оснащены боковым сканером отпечатков пальцев и защищены по стандарту IP67.

Представленные новинки поступят в продажу в ближайшее время.