В последней сборке бета-версии приложения WhatsApp TestFlight для Apple iOS появилась всплывающая панель со стикерами, которая возникает при вводе связанных с ними эмодзи, обратил внимание ресурс WABetaInfo. Нечто подобное уже давно работает в Telegram.

Новая функция появилась в бета-версии WhatsApp для iOS 26.1.10.72 — она работает в редакторе сообщений. Когда при наборе текста пользователь добавляет эмодзи, к которому привязаны стикеры, приложение показывает небольшой значок с изображением стикера в правой области поля ввода, рядом с кнопкой отправки. Пользователь нажимает на этот значок, и ему выводится панель, на которой показываются стикеры и файлы GIF, привязанные к этому смайлику. Есть также кнопка «Показать больше результатов», нажатие на которую расширяет выбор вариантов в том же диалоге.

В качестве таких подсказок во время набора текста выводятся только стикеры, связанные с эмодзи, которые вводит пользователь. Некоторые сторонние приложения для iOS уже поддерживают привязку нескольких смайликов к одному стикеру — это значит, что нужный стикер появится в тот момент, когда он подходит по контексту. Этот механизм обеспечивает эффективную фильтрацию даже для тех пользователей, которые загрузили много наборов стикеров.

Примечательно, что функция несовместима со стикерами, которые создавались с помощью самого WhatsApp — приложение не поддерживает их привязку к эмодзи. Возможно, к выходу данной функции в широкий доступ такая возможность появится.