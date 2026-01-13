Сегодня 13 января 2026
Роскомнадзор оштрафует 33 провайдера за пропуск интернет-трафика в обход блокировок на ТСПУ

Сотрудники Роскомнадзора установили, что 33 оператора связи допустили нарушения правил установки технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), предназначенных для фильтрации трафика от контента, распространение которого запрещено на территории России. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-службы регулятора.

Источник изображения: Tim van der Kuip / unsplash.com

«Роскомнадзор выявил у 33 операторов нарушения правил установки ТСПУ. В ходе проверки на сетях операторов связи доступности интернет-ресурсов, нарушающих российское законодательство, выявлено 35 случаев нарушения правил установки технических средств противодействия угрозам», — говорится в заявлении Роскомнадзора.

В сообщении сказано, что по четырём фактам уже состоялись судебные разбирательства и нарушителям были выписаны штрафы. Ещё по шести фактам материалы направлены в суд. В остальных случаях представители операторов были вызваны для составления протоколов, после чего материалы будут переданы в суд для привлечения нарушителей к административной ответственности. В Роскомнадзоре уточнили, что «протоколы составляются в отношении операторов, нарушающих требования по пропуску интернет-трафика через ТСПУ».

Указанные нарушения предусматривают штрафы: для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для компаний — от 500 тыс. до 1 млн рублей. При повторном нарушении юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 3 млн до 5 млн рублей. «За повторный пропуск трафика в обход ТСПУ должностным лицам и предпринимателям грозит уголовная ответственность по статье 274.2 УК РФ — до трёх лет лишения свободы», — добавили в Роскомнадзоре.

Ранее предоставление доступа к запрещённой в стране информации было внесено в перечень угроз устойчивости Рунета. В рамках проходившего в октябре прошлого года форума «Спектр» было объявлено, что на сетях связи установлено более 1,4 тыс. ТСПУ, через которые в общей сложности проходит трафик объёмом более 130 Тбит/с.

интернет, тспу, роскомнадзор
