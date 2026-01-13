Ошибка при обновлении ПО испортила 13 тыс. паспортов граждан Ирландии

Министерство иностранных дел Ирландии заявило, что из-за ошибки было вынуждено отозвать почти 13 тысяч паспортов, потому что при их печати была допущена ошибка, возникшая при обновлении ПО.

Проблема коснулась паспортов, выданных в промежуток между 23 декабря 2025 и 6 января 2026 года включительно — в этих документах отсутствует пометка IRL, и их могут не принять на пограничном контроле. Такие паспорта «не в полной мере отвечают международным стандартам путешествий, и есть вероятность, что у некоторых владельцев паспортов могут возникнуть сложности при прохождении автоматизированной и традиционной служб пограничного контроля при поездках», заявили в ирландском МИДе.

Ошибка относится к 12 904 экземплярам документов; выданные после 6 января соответствуют форме. МИД ещё не провёл оценку, какими издержками обернётся паспортной службе исправление ошибки, заявили в ведомстве. «Паспортная служба связалась по электронной почте с пострадавшими клиентами, чтобы уведомить их о проблеме; в ближайшие дни и недели им выдадут паспорта повторно», — гласит заявление службы. Всем, кому недавно выдали паспорт в виде книжки или карты, рекомендуется сверить дату выдачи на странице с информацией о владельце и его фотографией.

Повторная подача заявления в данном случае не требуется; тем, кому в ближайшее время предстоит поездка, предложили обратиться в отдел, который был специально сформирован для оказания помощи гражданам — он будет работать и в выходные дни. Паспортная служба также изъявила готовность возместить стоимость почтовых расходов и иных затрат на получение визы, если это потребуется.