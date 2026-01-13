Сегодня 13 января 2026
Новости Software Видеоредакторы Apple представила «новаторскую коллекцию...
Новости Software

Apple представила «новаторскую коллекцию мощных творческих приложений» Creator Studio

Apple анонсировала платформу Creator Studio, которую описывает как «новаторскую коллекцию мощных творческих приложений, призванных предоставить каждому возможность работать с программами студийного уровня». Решение предоставляет доступ к приложениям Final Cut Pro, Logic Pro и Pixelmator Pro на Mac и iPad, Motion, Compressor и MainStage на Mac, а также интеллектуальные функции и премиальный контент для Keynote, Pages, Numbers.

Источник изображений: Apple

Источник изображений: Apple

Каждое из перечисленных приложений также получит ряд новых функций в рамках запуска Apple Creator Studio. Одной из наиболее примечательных особенностей анонса является то, что Pixelmator Pro впервые появится на iPad. По словам компании, приложение предложит «уникальный опыт, оптимизированный для сенсорного управления и Apple Pencil».

Final Cut Pro представляет новые инструменты для видеомонтажа и интеллектуальные функции для Mac и iPad, повышающие эффективность даже самых сложных рабочих процессов. Final Cut Pro для Mac и iPad позволяет создателям контента, видеоредакторам и кинематографистам улучшать свои проекты благодаря интуитивно понятным функциям.

Apple Creator Studio также открывает полный доступ к Motion, мощному инструменту для создания кинематографических 2D- и 3D-эффектов с интеллектуальными функциями, такими как Magnetic Mask, который легко изолирует и отслеживает людей и объекты без использования хромакея. В него также входит Compressor, который интегрируется с Final Cut Pro и Motion для удобной настройки выходных параметров.

Создание музыки с помощью Logic Pro для Mac и iPad представляет ещё больше интеллектуальных функций, таких как Synth Player и Chord ID, которые, по словам компании, «вдохновят любого на написание, создание и сведение разнообразной популярной музыки». Новый набор функций Logic Pro для Mac и iPad поддерживает музыкальных исполнителей и помогает создателям создавать оригинальную музыку для своего видеоконтента как подписчикам Apple Creator Studio, так и пользователям Mac, оформившим разовую покупку.

С Apple Creator Studio производительность значительно повышается благодаря совершенно новым функциям, которые предоставляют создателям больше интеллекта и премиального контента. Content Hub — это новое пространство, где пользователи могут найти тщательно отобранные высококачественные фотографии, графику и иллюстрации. Подписка также открывает доступ к новым премиальным шаблонам и темам в Keynote, Pages и Numbers.

«Apple Creator Studio — это отличное решение, позволяющее творцам развивать своё мастерство и совершенствовать навыки, предоставляя лёгкий доступ к самым мощным и интуитивно понятным инструментам для видеомонтажа, создания музыки, креативной визуализации и визуальной продуктивности — и все это в сочетании с передовыми интеллектуальными инструментами для улучшения и ускорения рабочих процессов», — заявил старший вице-президент Apple по программному обеспечению и сервисам Эдди Кью (Eddy Cue).

По его словам, «никогда ещё не было более гибкого и доступного способа начать работу с таким мощным набором творческих приложений для профессионалов, начинающих художников, предпринимателей, студентов и преподавателей, чтобы они могли создавать свои лучшие работы и исследовать свои творческие интересы от начала до конца».

Apple Creator Studio будет запущена в App Store в среду, 28 января, и будет стоить $12,99 в месяц или $129 в год. Также будет предложен бесплатный пробный период на один месяц.

Freeform для iPhone, iPad и Mac будут добавлены в Apple Creator Studio, по словам компании, «чуть позже».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
инструменты, интеллектуальный, творчество, apple
