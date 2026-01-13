Гоблинский стелс-экшен Styx: Blades of Greed получил временную демоверсию, а в российском Steam стартовали предзаказы

Разработчики из французской Cyanide Studio при поддержке издателя Nacon сообщили о старте предзаказов своего фэнтезийного стелс-экшена Styx: Blades of Greed и о выходе демоверсии игры.

Предзаказы Styx: Blades of Greed открылись на всех целевых платформах, кроме Epic Games Store (страница всё ещё недоступна) — в том числе и в российском сегменте Steam. Тематический обзорный геймплейный трейлер прикреплён ниже.

Стоимость стандартного издания Styx: Blades of Greed составляет 2199 рублей — в подарок к игре идёт облик по мотивам Styx: Master of Shadows. За 2999 рублей доступно издание Quartz (расширенное). В него входит:

48-часовой ранний доступ к полной игре;

пять альтернативных обликов, включая два по мотивам Styx: Master of Shadows и Styx: Shards of Darkness;

эксклюзивные облики для кинжала;

пять дополнительных насмешек для привлечения внимания врагов;

набор с двумя очками умений и материалами для крафтинга.

Комплекты предзаказа Styx: Blades of Greed

Что касается демоверсии, то она оказалась временной (сроки доступности не уточняются). Пробное издание включает вступление с проникновением внутрь огромного голема и первую полноценную миссию в локации «Стена».

Демо Styx: Blades of Greed рассчитано примерно на час геймплея и поддерживает перенос сохранений в полную игру, так что на релизе можно будет продолжить приключение с того места, где остановились.

Напомним, по сюжету хитроумный гоблин Стикс (он же самопровозглашённый мастер скрытности) задаётся целью заполучить кварц — самый ценный и опасный ресурс в мире, стоящем на пороге войны между эльфами, людьми и орками.

Styx: Blades of Greed выйдет 19 февраля на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Обещают доведённую до совершенства формулу первых двух игр, богатый арсенал гаджетов и приёмов, а также текстовый перевод на русский.