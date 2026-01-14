Энтузиаст полностью воссоздал пользовательский интерфейс Windows 8 в Linux

Пользователи Windows впервые начали задумываться о переходе на альтернативную ОС в 2012 году, когда Microsoft выпустила радикально новый и неудачный пользовательский интерфейс, который поначалу назывался Metro UI, и за последующие три года компания была вынуждена свести его присутствие к минимуму. Забавно, что сейчас независимый энтузиаст воссоздал этот интерфейс для Linux.

Один из вариантов пользовательской среды Windows 8 действительно резко отличался от традиционного рабочего стола, разработанного для клавиатуры и мыши — в Microsoft предположили, что грядёт эпоха сенсорных экранов, и адаптировали интерфейс под новый способ управления компьютерами. Этого не случилось — ПК, планшеты и смартфоны так и не сформировали единую экосистему; а идея Microsoft Store с блокировкой приложений как у Apple побудила главу Valve Гейба Ньюэлла (Gabe Newell) объявить Windows 8 «катастрофой для всех на рынке ПК» и всерьёз заняться развитием проектов на Linux.

Поэтому появление данного интерфейса для Linux — это забавно. Новая среда рабочего стола на базе Wayland получила название Win8DE, и она действительно имеет много общего с интерфейсом Windows 8. Приложения и функции представлены квадратами и прямоугольниками, есть горизонтальная прокрутка рабочего стола, переключение между «страницами» приложений и представленный в компактном виде полный список установленного на компьютере ПО. Плюс шрифты и цвета по умолчанию как будто из середины «десятых». Разработчики KDE Plasma, Gnome и Cinnamon годами и десятилетиями оттачивают свои продукты, но едва ли они могут сравниться с Win8DE по забавности.

Единственное, чего здесь нет — странного всплывающего бокового меню Charms, предназначение которого в Windows 8 удалось постичь не всем, да и вызвать его по желанию было непросто. Вот и разработчик Win8DE признался, что «всегда считал его бесполезным». Проект доступен для скачивания на GitHub.