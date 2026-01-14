Сегодня 14 января 2026
Бобры чуть не лишили интернета 13 тысяч жителей Архангельской области

На границе Шенкурского и Виноградовского муниципальных округов Архангельской области перед Новым годом произошёл обрыв кабеля связи — её могли лишиться 13 тыс. абонентов в 6 муниципальных округах региона. Кабель перегрызли бобры, выяснилось впоследствии.

Источник изображения: Tim Umphreys / unsplash.com

Источник изображения: Tim Umphreys / unsplash.com

Авария произошла в тёмное время суток — на её ликвидацию направились четыре бригады, которым пришлось работать в непростых условиях; неочевидной была и причина инцидента. Кабель оказался повреждён в подземном ручье на дне оврага неподалёку от реки Сюмы под деревней Куликовская в Шенкурском округе. На время ремонта абонентов подключили к резервному каналу связи, а мастера проложили около 110 м нового волоконно-оптического кабеля.

Такие инциденты случают регулярно, пояснили в «Ростелекоме» — тысячи километров кабеля, соединяющего российские населённые пункты, прокладываются по лесам и полям, где обитают дикие животные. Помимо бобров, коммуникации повреждают лисицы, медведи и другие звери. Но в данному случае виновниками аварии оказались бобры, обитающие в водоёме неподалёку от места прокладки кабеля. Резервная система связи подключилась в штатном режиме, и мастера, несмотря на сложные условия работы, успешно выполнили задачу, подчеркнули в «Ростелекоме».

