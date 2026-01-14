Вышел Mozilla Firefox 147 — улучшены аппаратное ускорение, управление вкладками и воспроизведение видео

Mozilla выпустила очередное обновление Firefox 147, в котором улучшились механизмы аппаратного ускорения на графических процессорах, появились новые функции управления вкладками, воспроизведения видео и защиты.

Наиболее заметной особенностью Firefox 147 стало улучшенное воспроизведение видео в режиме «картинка в картинке» — теперь этот режим может запускаться автоматически, когда вкладка с видео переходит в фоновый режим. В первоначальном виде эта функция дебютировала ещё в Firefox 71 для Windows, а также в Firefox 72 для Linux и macOS. В меню настроек реорганизован блок «Вкладки» — его разбили по категориям «Открытие», «Взаимодействие» и «Закрытие».

Для пользователей компьютеров на чипах Apple Silicon улучшена поддержка WebGPU — этот разработанный Apple кроссплатформенный стандарт дебютировал в Firefox 141 около полугода назад. Он позволяет приложениям на странице внутри элемента HTML5 canvas использовать аппаратное ускорение трёхмерной графики с помощью API Vulkan, Metal или Direct3D, выступая преемником устаревшему WebGL.

В среде Windows улучшился механизм аппаратного ускорения на графике AMD при воспроизведении видео — до уровня Intel и Nvidia, то есть без передачи кадров между системной и видеопамятью. В Linux механизм работы с папками временных файлов получил поддержку XDG Base Directory Specification; улучшен механизм отрисовки для оконного менеджера Mutter в GNOME. Реализована поддержка пятой версии спецификации Google Safe Browsing с поддержкой режима Local List. При запуске максимально строгих настроек Enhanced Tracking Protection браузер стал ограничивать сайтам доступ к устройствам в локальной сети — нововведение развёртывается постепенно, и не у всех оно заработает сразу.