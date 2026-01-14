Сегодня 14 января 2026
Новости Software
Новости Software

YouTube расширил родительский контроль — теперь можно заблокировать Shorts и не только

Видеосервис YouTube внедряет дополнительные функции родительского контроля, в том числе возможность устанавливать ограничения по времени просмотра подростками коротких видеороликов. В скором времени родители и опекуны смогут снизить это время вплоть до нуля в контролируемых ими аккаунтах. Платформа станет рекомендовать подросткам более подходящие по возрасту видео, а процесс регистрации детских аккаунтов будет обновлён, чтобы обеспечить «правильный опыт просмотра».

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

«Это первая в отрасли функция, которая позволяет родителям полностью контролировать количество короткометражного контента, который смотрят их дети», — написала в своём блоге вице-президент YouTube по управлению продуктами Дженнифер Фланнери О'Коннор (Jennifer Flannery O'Connor). Кроме того, для пользователей в возрасте 13-17 лет по умолчанию будут включены напоминания о необходимости сделать перерыв и о времени отхода ко сну.

YouTube также внедряет новые принципы, в соответствии с которыми сервис станет рекомендовать подросткам более подходящие по возрасту и «обогащающие» видео. Например, платформа будет чаще предлагать им видео от таких ресурсов, как Khan Academy, CrashCourse и TED-Ed.

В заявлении компании говорится, что эти принципы (а также руководство для создателей контента для подростков) были разработаны при содействии молодёжного консультативного комитета, калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, американской психологической ассоциации, лаборатории цифрового благополучия детской больницы Бостона и других организаций.

В ближайшие недели станет доступен обновлённый процесс регистрации детских аккаунтов. Детские аккаунты привязаны к родительским и не имеют собственного адреса электронной почты или пароля. Теперь пользователи смогут переключаться между аккаунтами в мобильном приложении в несколько касаний. По словам О'Коннор, это поможет «каждому члену семьи получать правильный опыт просмотра с настройками контента и рекомендациями подходящего по возрасту контента, который они действительно хотят смотреть».

Теги: youtube, родительский контроль, блокировка, рекомендательные технологии
