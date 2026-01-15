Сегодня 15 января 2026
Импортозамещение забуксовало: более 70 % компаний не нашли замену иностранному корпоративному ПО

Аналитики компании Naumen в конце прошлого года опросили более 80 менеджеров из финансового сектора, промышленности, ретейла, IT, телекома, госуправления, энергетики, транспорта и логистики. В результате они пришли к выводу, что более 70 % российских организаций продолжают использовать иностранное программное обеспечение, предназначенное для корпоративного сегмента.

Источник изображения: Luke Peters / unsplash.com

В понятие корпоративного софта аналитики Naumen включают CRM-системы для управления клиентскими данными, системы управления проектами, управления IT-службой, документооборотом, голосовых и текстовых роботов для автоматизации клиентских обращений, программное обеспечение для внутренних коммуникаций, HR-Tech и др. Некоторые категории софта, включая операционные системы, не учитывались в рамках данного исследования.

Было установлено, что 32 % респондентов продолжают использовать иностранный софт из-за того, что не удалось найти подходящий аналог на российском рынке, тогда как 16 % сообщили о чрезмерной дороговизне отечественных продуктов. Ещё 12 % опрошенных сообщили о том, что импортозамещение даже не было начато, и компании ждут возвращения в страну иностранных вендоров. При этом 27 % участвовавших в опросе организаций используют не менее пяти иностранных продуктов разных категорий. Речь о компаниях, которых не касаются регуляторные ограничения и требования по обязательному импортозамещению. Эти компании продолжают активно использовать зарубежный софт и рассчитывают на то, что он продолжит оставаться доступным.

В регулируемом сегменте к концу прошлого года на российский софт перешли 40-45 % субъектов критической информационной инфраструктуры. Об этом ранее писали СМИ со ссылкой на данные Ассоциации разработчиков программных продуктов. На форуме ЦИПР-2025 премьер-министр РФ Михаил Мишустин озвучил данные, согласно которым расходы на разработку, приобретение и внедрение цифровых решений крупными организациями в 2024 году составили более 3,09 трлн рублей, тогда как в 2021 году они не превышали 2,04 трлн рублей. Доля инвестиций в отечественные продукты за этот же период выросла вдвое.

