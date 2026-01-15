Сегодня 15 января 2026
Xiaomi выпустила глобальные версии Redmi Note 15 Pro+ и Note 15 Pro — от $399

Xiaomi объявила о старте глобальных продаж новинок серии смартфонов Redmi Note 15 Pro — моделей Redmi Note 15 Pro+ 5G и Redmi Note 15 Pro 5G, разработанных с акцентом на повышенную прочность, увеличенную автономность и фотосъёмку с поддержкой ИИ.

Смартфоны Redmi Note 15 Pro+ 5G и Redmi Note 15 Pro 5G оснащены 6,83-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K (2772 × 1280 пикселей), частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3200 кд/м². Экран поддерживает ШИМ-регулировку яркости с частотой 3840 Гц, технологии DC Dimming, Dolby Vision, HDR10+, а также 12-битную глубину цвета. Для защиты от царапин используется прочное стекло Corning Gorilla Glass Victus 2. В дисплей встроен сканер отпечатков пальцев. Также смартфоны получили функцию Wet Touch 2.0, позволяющую управлять устройствами касаниями влажных пальцев.

Обе модели соответствуют стандартам защиты от влаги и пыли IP66, IP68, IP69 и IP69K и способны без ущерба для работоспособности выдерживать погружение на глубину до 2 м в течение 24 часов. Кроме того, новинки прошли сертификацию SGS Premium Performance, подтверждающую повышенную устойчивость к падениям, сдавливанию и изгибу.

Смартфон Redmi Note 15 Pro+ 5G базируется на 4-нм процессоре Snapdragon 7s Gen 4 с системой охлаждения Xiaomi IceLoop, которая, по утверждению Xiaomi, обеспечивает втрое более эффективный отвод тепла по сравнению со стандартными решениями.

В свою очередь, модель Redmi Note 15 Pro 5G построена на 4-нм восьмиядерном процессоре MediaTek Dimensity 7400 Ultra с частотой до 2,6 ГГц и графическим процессором Mali-G615 MC2.

Объём оперативной памяти LPDDR4X у обеих моделей составляет до 12 Гбайт, флеш-памяти UFS 2.2 — 256/512 Гбайт.

Система камер в моделях Pro основана на новом 200-мегапиксельном датчике изображения HPE размером 1/1,4 дюйма с поддержкой 2- и 4-кратного оптического зума, а также пяти различных фокусных расстояний — от 23 до 92 мм, дополненном 8-мегапиксельным сенсором Sony IMX355 с диафрагмой f/2,2. Основная камера поддерживает запись видео с разрешением до 4K. Для селфи в модели Redmi Note 15 Pro+ 5G используется фронтальная 32-мегапиксельная камера с диафрагмой f/2,2, тогда как у Redmi Note 15 Pro 5G разрешение фронтальной камеры составляет 20 мегапикселей.

В качестве источника питания в модели Redmi Note 15 Pro+ 5G используется аккумулятор ёмкостью 6580 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт и обратной зарядки мощностью 22,5 Вт. У модели Redmi Note 15 Pro 5G установлена батарея ёмкостью 6500 мА·ч с быстрой зарядкой мощностью 45 Вт.

Система управления аккумулятором позволяет сохранять до 80 % ёмкости после 1600 циклов зарядки, что, по оценке компании, соответствует примерно шести годам типичного использования. Спецификации устройств также включают стереодинамики с функцией усиления громкости и поддержкой технологии Dolby Atmos.

Смартфоны работают под управлением Android 15 с оболочкой Xiaomi HyperOS 2 и ИИ-функциями на базе Google Gemini. В модели Redmi Note 15 Pro+ также интегрирован пакет Xiaomi HyperAI для выполнения задач искусственного интеллекта на системном уровне.

Цена Redmi Note 15 Pro 5G начинается с $399 за версию с 8/256 Гбайт памяти, а стоимость Redmi Note 15 Pro+ 5G стартует с $449 при аналогичной конфигурации.

