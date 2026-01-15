Сегодня 15 января 2026
В уютном симуляторе Farming Camp фермеры-подростки будут выяснять между собой отношения и развивать хозяйство

Разработчики из студии Innerfire при поддержке издательства Soedesco анонсировали Farming Camp — уютный симулятор управления фермой. Игра расскажет историю девушки-подростка Алессандры, мечтающей занять первое место в масштабном конкурсе смотрителей сельскохозяйственного лагеря «Эвертри» (Evertree).

Источник изображений: Soedesco

Алессандра займётся управлением целой фермы, выполнением различных заданий и параллельно будет принимать участие в жизни группы неугомонных подростков. Помогать девушке станут два начинающих молодых фермера с уникальными способностями и характерами.

Игроки смогут участвовать в мини-играх с рубкой дров, уничтожением вредителей и приготовлением блюд. Авторы обещают, что в Farming Camp найдётся место как выращиванию овощей и фруктов, уходу за животными, разведению рыб, так и расслабляющим активностям.

Farming Camp выйдет на PC (Steam), PS5, Nintendo Switch, Xbox Series X и S. Поддержка русского языка пока не заявлена.

Источник:

