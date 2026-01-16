Gigabyte рассматривает возможность создания портативной приставки, но не хочет копировать других

В ходе выставки CES 2026 портал PCWorld взял интервью у Эдди Лина (Eddie Lin), генерального директора Gigabyte. Лин отметил, что многие спрашивают, когда Gigabyte выйдет на рынок портативных игровых устройств. По его словам, создание портативного устройства не так уж сложно, поскольку многие китайские производители уже этим занимаются.

Лин заявил, что Gigabyte не выиграет от простого выпуска «очередного портативного устройства». Он не уточнил, в чем именно их приставка могла бы выделиться на фоне остальных конкурентов.

«Создать портативное игровое устройство не так уж сложно. Многие китайские производители уже этим занимаются. Самое важное — это наличие шаблона или базового дизайна, с которого можно начать. При наличии похожего шаблона само создание продукта не должно представлять проблемы. Цель — удовлетворить спрос. Настоящий вопрос заключается в отличия, которые приставка сможет предложить. Что мы можем сделать такого, что будет отличаться от других предложений? Это главное, о чём нужно думать. Компания Gigabyte тоже рассматривает возможность создания портативного игрового устройства, но основное внимание уделяется тому, как сделать его уникальным. Я не хочу, чтобы это был продукт-клон, похожий на все остальные. Для Gigabyte это не имеет смысла», — заявил Лин.

Производители портативных устройств уже опробовали большинство идей. Есть портативные устройства с лучшими системами охлаждения. Есть модели с лучшими экранами. Существуют необычные дизайны. Существуют модели с выдвижными клавиатурами. Есть модульные решения. Многие из этих особенностей уже реализованы в устройствах от небольших китайских брендов. Gigabyte ищет чёткое направление, чтобы двигаться вперёд и не повторяться.

Многие ждут от Valve обновления Steam Deck. Сама Valve говорит, что ждёт более мощный APU с упором на эффективность, чтобы достичь целевого показателя низкого TDP. MSI выпустила первые портативные устройства на базе Intel Meteor Lake и находится в тесном партнёрстве по вопросам портативных устройств с Intel. Новых моделей на базе свежих процессоров Core Ultra 300 компания пока не представляла. Ранее сама Intel заявила о разработке специальной серии процессоров Core G3 для портативных устройств. Возможно, MSI ждёт анонса этих чипов.

Если Gigabyte хочет пойти по простому пути, ей следует сосредоточиться на основах и реализации — портативном устройстве, которое хорошо работает и обладает разумной ценой. Многие покупатели устали от завышенных цен на портативные решения от Lenovo и Asus. Они хотят массового варианта, который стоит дешевле, чем портативные устройства от небольших компаний. Поэтому лучше всего, если бы Gigabyte решила выделиться среди остальных ценой своей потенциальной портативной приставки.