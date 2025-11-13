Сегодня 13 ноября 2025
Valve уже знает, какой будет Steam Deck 2 — и специально тянет с её выпуском

На этой неделе Valve представила несколько продуктов, среди которых не было долгожданной портативной консоли Steam Deck 2. На этом фоне инженер-программист Valve Пьер-Луп Гриффис (Pierre-Loup Griffais) в ходе интервью сообщил, что компания планирует выпустить новую версию портативного устройства, но не спешит с этим, ожидая появления технологий, которые позволят дать существенный прирост производительности в сочетании с преемлемым временем автономной работы.

Источник изображений: Valve

«Очевидно, что сегодня Steam Deck не находится в центре нашего внимания, но, как мы уже говорили в прошлом, мы очень заинтересованы, чтобы работать над следующим поколением Steam Deck <…> Мы хотим убедиться, что это будет достаточно существенное повышение производительности, чтобы устройство имело смысл как самостоятельный продукт», — сообщил Гриффис.

Он также заявил, что компания не заинтересована в создании устройства, которое даст 20 %, 30 % или даже 50 % прироста производительности при той же автономности. «Мы хотим чего-то более существенного и заметного. Поэтому мы при планировании отталкиваемся от достижений в сфере производства чипов и архитектурных улучшений, думаю у нас есть достаточно чёткое представление о том, каким будет следующее поколение Steam Deck», — заявил Гриффис. Он добавил, что на данный момент Valve не видит на рынке чип, который мог бы стать основой по-настоящему производительной портативной консоли следующего поколения.

Эти комментарии представителя Valve могут разочаровать некоторых людей, учитывая, что оригинальная Steam Deck становится всё более устаревшей. Портативная консоль вышла на рынок в феврале 2022 года, а версия устройства с OLED-дисплеем — в ноябре 2023 года. Скоро Steam Deck исполнится четыре года и, несмотря на длинный список поддерживаемых игр, с некоторыми современными ПК-играми устройство справляется с трудом. Осенью 2023 года Гриффис говорил, что до появления новой консоли ещё как минимум два года. Это давало некоторую надежду на то, что Valve выпустит новинку в конце 2025 года. Теперь же стало очевидным, что этого не произойдёт.

Теги: steam deck, valve, портативная консоль
