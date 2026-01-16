Самая популярная мобильная игра в истории скоро получит продолжение — трейлер и дата выхода Subway Surfers City

Разработчики из датской студии Sybo представили Subway Surfers City — полноценный сиквел бесконечного раннера Subway Surfers, считающегося самой популярной мобильной игрой в истории (более 4,5 млрд загрузок).

События Subway Surfers City развернутся в пределах города Subway City с четырьмя уникальными районами на старте: доки, Southline, бульвар Sunrise и парк Delorean. Новые локации будут появляться после релиза.

Игроков ждут переосмысленные версии знакомых бегунов, новый контент и механики, включая платформы-ускорители, скрытые бонусы (открываются с помощью особого приёма) и щит, изменяющий характеристики прыжка.

Скриншоты

Вдобавок к классическому бесконечному режиму Subway Surfers City предложит City Tour с выполнением задач в разных районах города и временные события, которые проверят навыки игроков.

Анонс Subway Surfers City сопровождался кинематографическим трейлером. Ни секунды игрового процесса ролик не содержит, однако разработчики также представили ряд геймплейных скриншотов (см. галерею выше).

В Subway Surfers City обещают баланс между классической игрой и «новой свежестью», более глубокую систему развития персонажа, больший упор на исследование окружения и поддержку 13 языков, включая русский.

Релиз Subway Surfers City состоится 26 февраля на iOS и Android — игра будет условно-бесплатной с микротранзакциями. За прохождение предварительной регистрации пользователи на запуске получат «эксклюзивные награды».