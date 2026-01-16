Сегодня 16 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Игры для Android Самая популярная мобильная игра в истори...
реклама
Новости Software

Самая популярная мобильная игра в истории скоро получит продолжение — трейлер и дата выхода Subway Surfers City

Разработчики из датской студии Sybo представили Subway Surfers City — полноценный сиквел бесконечного раннера Subway Surfers, считающегося самой популярной мобильной игрой в истории (более 4,5 млрд загрузок).

Источник изображений: Sybo

Источник изображений: Sybo

События Subway Surfers City развернутся в пределах города Subway City с четырьмя уникальными районами на старте: доки, Southline, бульвар Sunrise и парк Delorean. Новые локации будут появляться после релиза.

Игроков ждут переосмысленные версии знакомых бегунов, новый контент и механики, включая платформы-ускорители, скрытые бонусы (открываются с помощью особого приёма) и щит, изменяющий характеристики прыжка.

Скриншоты
Смотреть все изображения (8)
Смотреть все
изображения (8)

Вдобавок к классическому бесконечному режиму Subway Surfers City предложит City Tour с выполнением задач в разных районах города и временные события, которые проверят навыки игроков.

Анонс Subway Surfers City сопровождался кинематографическим трейлером. Ни секунды игрового процесса ролик не содержит, однако разработчики также представили ряд геймплейных скриншотов (см. галерею выше).

В Subway Surfers City обещают баланс между классической игрой и «новой свежестью», более глубокую систему развития персонажа, больший упор на исследование окружения и поддержку 13 языков, включая русский.

Релиз Subway Surfers City состоится 26 февраля на iOS и Android — игра будет условно-бесплатной с микротранзакциями. За прохождение предварительной регистрации пользователи на запуске получат «эксклюзивные награды».

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Sid Meier’s Civilization VII скоро выйдет на iPhone, iPad и Mac, но есть нюанс
Red Dead Redemption провалилась в продажах на iOS и Android, но стала хитом среди подписчиков Netflix
Бегун, который так и не вышел на старт: в Techland раскрыли подробности отменённой Dying Light
Две игры в одной: Capcom показала геймплей Resident Evil Requiem за Грейс и Леона
Для совместного прохождения хоррора Reanimal от авторов Little Nightmares хватит одной копии игры на двоих
Высокие ставки, моральные дилеммы и чёрный юмор: Amazon превратит Fallout Shelter в реалити-шоу, участникам которого придётся жить в Убежище
Теги: платформер
subway surfers city, sybo, платформер
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.