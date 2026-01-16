Анонсированы умные аудиоочки Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses и беспроводные наушники Redmi Buds 8 Lite

Xiaomi объявила о расширении своего портфолио носимых устройств, представив умные аудиоочки Mijia Smart Audio Glasses и беспроводные наушники Redmi Buds 8 Lite.

Mijia Smart Audio Glasses не отличаются внешним обликом от обычных очков, но при этом оснащены двумя динамиками и четырьмя микрофонами, что позволяет их использовать в качестве беспроводных наушников с поддержкой интеллектуальных функций.

Для управления смарт-очками используются сенсорные области на дужках. С помощью их касаний можно регулировать воспроизведение аудио, громкость, получать доступ к голосовому помощнику устройства и отвечать на звонки. Также есть функция записи звонков и совещаний в реальном времени, которая доступна с помощью нажатия и удержания на сенсорной панели дужки. Также есть функция шумоподавления и режим конфиденциальности, который призван минимизировать утечку звука, чтобы разговор не был услышан окружающими. Режим конфиденциальности можно активировать через приложение Mijia Glasses.

Носимое устройство оснащено двумя батареями ёмкостью 114 мА·ч (по одной в каждой дужке), которые обеспечивают до 13 часов прослушивания аудио и до 9 часов разговоров. Для подзарядки используется фирменное магнитное зарядное устройство, которое крепится к дужкам, с подключением через разъём USB-C. Для зарядки устройства достаточно одного часа, а 10-минутная зарядка обеспечивает четыре часа прослушивания. Толщина дужки очков составляет 5 мм. Вес носимого устройства равен 27,6 г.

Для подключения к источнику сигнала используется протокол беспроводной связи Bluetooth 5.4, поддерживается подключение сразу двух устройств. Носимое устройство соответствует по защите от влаги и пыли стандарту IP54.

Mijia Smart Audio Glasses выпускаются в трёх вариантах дизайна — Brownline по цене €179, Pilot-Style (€179) и Titanium (€199).

Бюджетные беспроводные наушники Redmi Buds 8 Lite оснащены 12,4-мм динамическими драйверами с титановой диафрагмой и поддерживают аудиокодеки AAC и SBC, обеспечивая чёткие высокие частоты и глубокие басы. Для подключения к внешнему устройству используется Bluetooth 5.4 с возможностью сопряжения с двумя источниками сигнала.

Также сообщается о поддержке гибридного активного шумоподавления (ANC) до 42 дБ. Использование двух микрофонов с поддержкой технологии ENC на основе ИИ позволяет повысить качество звука при звонках, отделяя голос пользователя от фонового шума.

Приложение Xiaomi Earbuds позволяет настраивать параметры эквалайзера и сенсорного управления, устанавливать обновления ПО и настраивать режимы шумоподавления.

Наушники-вкладыши весом 4,5 г каждый поставляются с силиконовыми наконечниками трёх размеров. По защите от влаги и пыли наушники соответствуют стандарту IP54, что позволяет их использовать в любую погоду.

Redmi Buds 8 Lite доступны в чёрном, белом и синем цветах. Цена новинки — €22,9.