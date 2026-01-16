OpenAI вложилась в стартап Сэма Альтмана Merge Labs в области мозговых имплантов

Компания OpenAI инвестировала в стартап собственного гендиректора Сэма Альтмана (Sam Altman) Merge Labs, занимающийся разработкой интерфейсов для подключения мозга к компьютеру.

Merge Labs, позиционирующая себя как «исследовательская лаборатория», которая занимается «объединением биологического и искусственного интеллекта для максимального раскрытия человеческих возможностей», обозначилась в публичном поле и объявила о привлечении инвестиций, но не уточнила, на какую сумму. Крупнейшим инвестором стала OpenAI, которая перечислила Merge Labs $250 млн при оценке $850 млн, сообщил ресурс TechCrunch со ссылкой на информированный источник. «Наш индивидуальный опыт восприятия мира определяется миллиардами активных нейронов. Если мы сумеем взаимодействовать с этими нейронами в больших масштабах, то сможем восстанавливать утраченные способности, поддерживать более здоровое состояние мозга, углублять нашу связь друг с другом и расширять то, что можем создавать наряду с передовым искусственным интеллектом», — говорится в заявлении Merge Labs.

Своих целей стартап намерен достигать неинвазивным путём, разработав «совершенно новые технологии соединения с нейронами с помощью молекул вместо электродов» для «получения и передачи информации с помощью таких глубоких методов воздействия как ультразвук». Альтман становится конкурентом Илону Маску (Elon Musk) ещё в одном направлении деятельности — самый богатый человек в мире ранее запустил стартап Neuralink, который разрабатывает чипы для связи мозга с компьютером, позволяющие пациентам с тяжёлыми формами паралича управлять устройствами с помощью мыслей. Существующие решения Neuralink предполагают хирургическое вмешательство — робот удаляет небольшой фрагмент черепа и вводит в мозг сверхтонкие электродные нити для считывания нейронных сигналов. В июне минувшего года компания Маска привлекла $650 млн при оценке $9 млрд.

Интерфейсы мозг-компьютер (BCI), очевидно, проявят себя в качестве медицинских инструментов, но в Merge Labs ставят иные цели — в частности, добиться прямой связи человека с ИИ. Поэтому OpenAI, по её словам, решила выступить инвестором в стартап Альтмана. Компания также обязалась помочь Merge Labs в разработке научных основ технологий и иных передовых решений для «ускорения прогресса». OpenAI считает, что не только продвинет работу стартапа в области биоинженерии, нейробиологии и проектирования оборудования — связь обещает быть двусторонней, а ИИ выиграет от того, что сможет «интерпретировать намерения, адаптироваться к личностям и обеспечивать надёжную работу в условиях слабых и зашумлённых сигналов». Проще говоря, решения Merge Labs будут своего рода пультом дистанционного управления для продуктов OpenAI. Если Merge Labs добьётся успеха, это привлечёт новых пользователей OpenAI и оправдает инвестиции. А принадлежащий Альтману стартап подорожает за счёт ресурсов компании, которой он руководит.

Когда-то Сэм Альтман заговорил о «слиянии» (merge) — идее объединения людей и машин. Ещё в 2017 году он опубликовал в блоге сообщение и предположил, что это может случиться между 2025 и 2075 годами. Протекать оно будет в разных формах, отметил глава OpenAI — от прямого подключения электродов в мозг до установления «очень близкой дружбы с чат-ботом». Такой сценарий он охарактеризовал как наилучший в борьбе со сверхсильным ИИ, если тот образует отдельный, конфликтующий с человеком вид. «Хотя слияние уже началось, дальше всё пойдёт ещё причудливее. Мы станем первым видом, который спроектирует собственных потомков. Предполагаю, что мы либо станем цифровым загрузчиком для ИИ, а затем сольёмся в [единую ветвь] эволюционного древа, либо осознаем, как выглядит успешное слияние», — написал Сэм Альтман.