Microsoft подтвердила ошибку в Windows 11, из-за которой некоторые ПК перестали выключаться, и предложила «костыль»

Microsoft подтвердила наличие ошибки в обновлении для Windows 11, которая препятствует нормальному завершению работы компьютера или его переводу в спящий режим. Вместо этого система выполняет неожиданную перезагрузку, что может привести к потере несохраненных данных. Компания уже выявила причину сбоя и предложила пользователям временный алгоритм действий для корректного выключения устройств до выхода финального исправления.

Источник изображения: Sunrise King/Unsplash

Источник изображения: Sunrise King/Unsplash

Проблема возникла после распространения обновления KB5073455, которое стало доступно 13 января, и была подтверждена разработчиками в отчёте о состоянии Windows от 16 января. Как стало известно PCMag, ошибка затронула не всех пользователей, а только владельцев Windows 11 Enterprise или IoT, у которых установлена упомянутая версия обновления. Кроме того, сбой проявляется лишь на тех устройствах, где активирована функция безопасности Secure Launch.

Напомним, технология, впервые внедрённая ещё в Windows 10, использует механизм Dynamic Root of Trust for Measurement в процессе запуска системы для защиты от угроз на уровне прошивки. Но из-за некорректной работы обновления попытка выключить компьютер приводит к сбою и перезагрузке.

В качестве временного решения Microsoft рекомендует использовать специальную команду. Для этого пользователю необходимо открыть меню поиска, ввести cmd, далее выбрать из выпадающего списка «Командную строку» и набрать shutdown /s /t 0, что позволит системе завершить работу в штатном режиме. Перед выполнением этого действия рекомендуется вручную сохранить все рабочие файлы. Разработчики также уточнили, что на данный момент нет другого способа обойти ошибку на затронутых устройствах, и пользователям придётся подождать выпуска следующего патча, точные сроки появления которого компания пока не обозначила.

Источник:

Теги: windows 11, баги, операционная система
