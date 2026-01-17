В России поступили в продажу смартфоны Poco M8 5G и M8 Pro 5G с AMOLED-дисплеями и чипами Qualcomm Snapdragon

В России поступили в продажу смартфоны серии Poco M8, включая модели Poco M8 5G и Poco M8 Pro 5G. Обе модели оснащены яркими AMOLED-экранами, производительными процессорами Qualcomm Snapdragon и передовыми системами камер с ИИ-функциями.

Старшая модель Poco M8 Pro 5G получила 6,83-дюймовый CrystalRes Flow AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K (2772 × 1280 пикселей), частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3200 кд/м². Также сообщается о поддержке технологий DC-Dimming, Dolby Vision и HDR10+, сертификации TÜV Rheinland и ШИМ-регулировке яркости подсветки с частотой 3840 Гц. Прочное стекло Corning Gorilla Glass Victus 2 обеспечивает защиту от царапин, а технология Wet Touch 2.0 — управление функциями касанием экрана мокрыми руками.

Смартфон базируется на производительном процессоре Snapdragon 7s Gen 4, набравшем в бенчмарке AnTuTu более 1 млн баллов. Для отвода тепла от компонентов используется система жидкостного охлаждения IceLoop.

Система камер включает основной 50-мегапиксельный сенсор Light Fusion 800 с диафрагмой f/1,6 и поддержкой оптической стабилизации изображения, дополненный 8-мегапиксельной камерой со сверхширокоугольной оптикой с диафрагмой f/2,2. Основная камера поддерживает запись 4K-видео с частотой 30fps. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 мегапикселя (f/2,2).

Продолжительную работу смартфона гарантирует батарея ёмкостью 6500 мА·ч с быстрой зарядкой HyperCharge мощностью 100 Вт и поддержкой обратной зарядки на 22,5 Вт.

Смартфон соответствует по защите от влаги и пыли стандартам IP66/IP68/IP69/IP69K. Сертификат SGS Premium Performance подтверждает устойчивость к сгибанию, сдавливанию и падениям.

Модель Poco M8 5G отличается более компактными размерами. Её AMOLED-дисплей с диагональю 6,77 дюйма поддерживает разрешение 2392 × 1080 пикселей и частоту обновления до 120 Гц, обеспечивая яркость 800 кд/м2 с пиковым значением 3200 кд/м2. Также реализована ШИМ-регулировка яркости подсветки с частотой 3840 Гц и поддержка технологии Wet Touch Technology 2.0 для управления устройством мокрыми руками. Кроме того, экран обеспечивает охват цветовой гаммы DCI-P3 и 12-битную глубину цвета, создавая яркую, реалистичную картинку. Сертификация TÜV Rheinland свидетельствует о пониженном уровне вредного для глаз синего света, отсутствии мерцания и бликов. Смартфон базируется на 4-нм восьмиядерном процессоре Snapdragon 6 Gen 3.

Poco M8 5G оснащён основной 50-мегапиксельной камерой с датчиком Light Fusion 400 с диафрагмой f/1,8 и 2-мегапиксельным датчиком глубины. Для съёмки селфи предусмотрена фронтальная камера с разрешением 20 мегапикселей (f/2,2).

Двойные динамики с поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio, позволяют увеличить громкость до 300 %. Смартфон прошёл тестирование SGS на устойчивость к ударам и падениям, а также соответствует по защите от влаги и пыли стандарту IP66.

Аккумулятор ёмкостью 5520 мА·ч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью до 45 Вт и обратную проводную зарядку мощностью до 18 Вт.

Обе модели работают под управлением Xiaomi HyperOS 2 с ИИ-функциями.

Poco M8 Pro 5G доступен в трёх цветовых вариантах: серебристом, чёрном и зелёном. Цена модели с 8/256 Гбайт памяти составляет 31 990 руб., стоимость версии с 12/512 Гбайт памяти — 37 990 руб.

Poco M8 5G предлагается в серебристом, чёрном и зелёном цветах. Стоимость модели с 8/256 Гбайт составляет 21 990 руб., версия с 12/512 Гбайт памяти обойдётся в 25 990 руб.