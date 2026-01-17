Сегодня 17 января 2026
В Беларуси разрешили работу криптовалютных банков

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал 16 января указ №19 «О криптобанках и отдельных вопросах контроля в сфере цифровых знаков (токенов)». Документ призван укрепить репутацию страны как лидера в области финансовых IT-технологий и создать правовые условия для работы криптоорганизаций на территории Беларуси, сообщают «РИА Новости».

Источник изображения: Grok

Источник изображения: Grok

Согласно указу, криптобанком может быть признано только акционерное общество, имеющее статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ) и включённое в специальный реестр Национального банка. Такая организация получит право совмещать традиционные банковские и платёжные операции с деятельностью, связанной с криптовалютой.

Как пояснили в пресс-службе главы государства, криптобанки обязаны подчиняться законодательству, действующему для небанковских кредитно-финансовых организаций, и одновременно выполнять решения наблюдательного совета ПВТ. Двойное регулирование (со стороны Национального банка и ПВТ) должно позволить таким учреждениям предлагать клиентам одновременно надёжные финансовые продукты, такие как банковские услуги, и осуществлять быстрые и технологичные операции с цифровыми активами.

Ранее, в сентябре, Александр Лукашенко уже поднимал вопрос о необходимости установления прозрачных правил в этой сфере, указывая на проблемы с невозвратом средств инвесторов, выведенных через зарубежные криптобиржи. Стоит также напомнить, что Беларусь была в числе пионеров в легализации криптовалютного рынка и ещё в декабре 2017 года был подписан знаковый Декрет №8 «О развитии цифровой экономики», который создал льготные условия для IT-бизнеса и заложил основы для развития этой отрасли.

Ожидается, что криптобанки будут проводить операции как с обычными (фиатными) деньгами, так и с криптовалютами. Благодаря этому физические лица смогут оформлять карты, напрямую связанные с криптосчётом; компании — держать часть средств на криптовалютных балансах; самозанятые — получать доход в криптовалюте. Все операции будут отражаться в бухгалтерском учёте по стандартам банковского учёта. При этом бизнес, включая майнинговые компании, получит возможность привлекать кредиты, используя криптовалюту в качестве залога.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: криптовалюта, биткоин
