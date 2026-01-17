Asus вернула кнопку в механизм Q-Release Slim, чтобы не «сбивать с толку» владельцев видеокарт

Asus в очередной раз изменила подход к конструкции механизма извлечения видеокарт из разъёма PCIe на материнских платах обновлённой линейки AMD AM5 X870 Neo. Компания заявила, что конструкция разъёма Q-Release Slim без кнопки извлечения видеокарты сбивала потребителей с толку. Теперь кнопку вернули, а на дорогих моделях плат — ещё и металлическую конструкцию.

Заявление об этом сделал представитель североамериканского филиала Asus Хуан Хосе Герреро (Juan Jose Guerrero) — он фактически обошёл стороной проблему, связанную с разъёмом Q-Release Slim на платах с чипсетом AMD 800-й серии. Когда производитель убрал кнопку на механизме, тот начал срабатывать только при определённом движении, и механизм мог оставлять царапины на краевом разъёме видеокарты.

Проблема получила огласку в январе 2025 года — тогда североамериканский филиал Asus даже опубликовал руководство по «правильной» технике извлечения видеокарты. Царапины на контактах производитель назвал нормальным износом при многочисленных установках и извлечениях. Некоторое время спустя китайский филиал Asus, однако, заявил, что конструкция разъёма будет пересмотрена, и предложил помощь пострадавшим покупателям в Китае.

К середине марта 2025 года авторы обзоров обнаружили, что производитель без громких анонсов действительно изменил конструкцию крепления. Он удалил металлическую рамку между контактами питания и передачи данных, хотя способ извлечения видеокарты оставил прежним. «В предыдущем поколении у нас была конструкция Slim, которая мне очень нравилась — она работала без кнопок. Некоторых пользователей это сбивало с толку, а некоторые, знаете, хотели бы вернуть в наши платы физический механизм. Так что мы пошли навстречу и вернули на платы физический механизм», — пояснил господин Герреро.

В действительности проблема заключалась не только в том, что «пользователей это сбивало с толку», но и в том, что разъём Q-Release Slim действительно повреждал края видеокарт. В результате Asus вернула кнопочный механизм извлечения — и при этом решила не признавать наличие проблемы.