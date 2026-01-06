Сегодня 06 января 2026
Asus представила плату ROG Crosshair X870E Glacial с огромным экраном и скрытыми PCIe, а также ROG Crosshair X870E Dark Hero

Компания Asus расширила ассортимент своих материнских плат, представив на выставке CES 2026 новые флагманские модели ROG Crosshair X870E Glacial и ROG Crosshair X870E Dark Hero. Кроме того, производитель анонсировал ряд новых моделей в сериях ROG Strix Neo, ProArt и TUF Gaming на чипсетах AMD X870E и B850.

Источник изображений: Asus

Источник изображений: Asus

Белая Crosshair X870E Glacial представляет собой флагманское решение, оснащённое 28-фазной подсистемой питания VRM со схемой фаз 24 (110 А) + 2 (110 А) + 2 и предлагающее полный набор инструментов для настройки и разгона, включая Extreme OC Kit с режимом LN2 для экстремального разгона с жидким азотом, а также функции ReTry, FlexKey и ProbeIt. Asus также продвигает в новинке фирменные функции настройки памяти DDR5 с помощью профилей разгона AEMP и технологии NitroPath DRAM, заявляя о приросте производительности до 400 МТ/с в зависимости от комплекта ОЗУ и конфигурации системы.

Asus заявляет, что основной слот PCIe 5.0 x16 может работать на полной пропускной способности одновременно с двумя накопителями M.2 PCIe 5.0. При этом в общей сложности плата предлагает семь слотов M.2 благодаря комплектным платам расширения ROG Hyper M.2 и ROG Q-DIMM.2. В числе особенностей также выделяются радиатор с испарительной камерой для верхнего слота M.2, поддержка AIO Q-Connector для совместимых систем жидкостного охлаждения, до 13 разъёмов для подключения вентиляторов через разветвители и магнитный вентилятор ROG Memory Q-Fan для циркуляции воздуха вокруг модулей DIMM.

Модель Glacial предлагает два порта USB4, 12 портов USB-A (10 Гбит/с) на задней панели и два фронтальных порта USB-C со скоростью 20 Гбит/с, один из которых поддерживает быструю зарядку Quick Charge 4+ мощностью до 60 Вт. Asus также отмечает наличие двух 10-Гбитных сетевых контроллеров Realtek, поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, 5-дюймовый ЖК-экран на кожухе панели задних разъёмов, а также магнитные кожухи для создания более «чистой» сборки.

Модель Crosshair X870E Dark Hero сохранила форм-фактор ATX и предназначена для построения классических чёрных сборок. Она также оснащена мощной подсистемой питания VRM со схемой фаз 24 (110 А) + 2 (110 А) + 2. Плата предлагает два слота M.2 с поддержкой PCIe 5.0, два порта USB4, фронтальный USB-C с поддержкой Quick Charge 4+ до 60 Вт, поддержку Wi-Fi, 10-Гбитные и 5-Гбитные сетевые интерфейсы, подсветку Polymo Lighting и поддержку функций Asus AI.

Примечательно, что представленные платы лишены спорного механизма PCIe Q-Release Slim для быстрого демонтажа видеокарт. Вместо него на платах используется традиционный механизм с кнопкой.

Производитель также анонсировал обновлённые платы серии ROG Strix Neo, включая ROG Strix X870E-E Gaming WiFi 7 Neo, ROG Strix X870E-A Gaming WiFi 7 Neo, ROG Strix B850-F Gaming WiFi 7 Neo и ROG Strix B850-A Gaming WiFi 7 Neo. Они также оснащены эксклюзивной технологией Asus NitroPath DRAM для повышения производительности DDR5, а также технологиями искусственного интеллекта, такими как AI Cache Boost, Asus AI OC, AI Cooling II и другими.

Теги: asus, amd x870e, amd b850, материнские платы
