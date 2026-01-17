Сегодня 17 января 2026
Туманность Кольцо оказалась с сюрпризом, который ждал открытия 250 лет

Группа европейских астрономов сделала неожиданное открытие при изучении туманности Кольцо (Messier 57), обнаруженной более 250 лет назад. Внутри туманности выявлена узкая полоса железа протяжённостью около 20 тыс. а.е. — это примерно 0,3 светового года. На сегодняшний день практически нет возможности объяснить это аномальное явление, что потребует множества новых наблюдений как за этой туманностью, так и за другими похожими объектами.

Источник изображений: Roger Wesson/ MNRAS

Туманность Кольцо, как и другие объекты такого рода, образовалась в результате сброса внешних оболочек умирающей звезды, подобной нашему Солнцу. Несмотря на то что объект считается одним из наиболее хорошо изученных, новые наблюдения выявили в нём ранее неизвестную структуру. В частности, астрономы обнаружили внутри туманности необычную вытянутую «полосу», состоящую из газа с четырёхкратно ионизированным железом (атомы железа, лишённые четырёх электронов).

Эта полоса имеет огромные размеры — её протяжённость превышает 500 расстояний от Плутона до Солнца, а общее количество железа в ней примерно соответствует массе Марса. Подобное распределение тяжёлого элемента оказалось неожиданным, поскольку железо обычно связано с пылью и либо рассеивается более равномерно, либо концентрируется ближе к центральным областям туманностей.

Разложение по отдельным спектрам (элементам)

Открытие стало возможным благодаря использованию спектрографа WEAVE, установленного на телескопе имени Уильяма Гершеля на Канарских островах (принадлежат Испании). Этот инструмент позволяет одновременно получать спектры тысяч точек объекта в широком диапазоне длин волн, что даёт детальную картину химического состава и физических условий газа. Именно эти наблюдения позволили выделить слабое, но протяжённое излучение ионизированного железа.

Происхождение железной «полосы» пока остаётся загадкой. Учёные предполагают, что она может быть связана с асимметричным выбросом вещества на поздних стадиях эволюции звезды или даже с разрушением планеты, существовавшей в системе до формирования туманности. С помощью нового инструмента исследователи планируют изучить и другие туманности, поскольку обнаруженное явление, по их мнению, не должно быть уникальным в масштабах Вселенной. Или всё же может? Человечество ведь тоже в значительной степени уникально. Что же там так аккуратно «размазало» огромное количество железа по всей системе? Загадка!

Источник:

Теги: туманность, астрономия, телескоп
