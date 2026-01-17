Threads обогнала бывший Twitter по аудитории — она достигла 320 млн пользователей

По состоянию на январь 2026 года аудитория платформы Threads от Meta✴ достигла 320 млн активных пользователей, что соответствует росту более чем на 30 млн с декабря 2025 года. Это свидетельствует о сильной динамике развития соцсети, особенно на фоне проблем X с попытками удержать аудиторию.

Threads воспринимается как комфортная для рекламодателей платформа — бренды переходят сюда с X, чья выручка от рекламы в 2024 году упала до $2,4 млрд, и это на 13,7 % меньше, чем годом ранее. Таким образом, на рынке рекламы Threads представляется грозным конкурентом X.

Количество ежедневно активных пользователей X в январе 2026 года сократилось на 11,9 % в годовом исчислении, в то время как Threads показала рост на 38 %. Это значит, что привлекательность платформы компании Meta✴ растёт, и у неё есть возможности для удержания пользователей.

За первые 13 дней января средняя дневная аудитория мобильных пользователей Threads составила 143,2 млн человек — для сравнения, у X этот показатель за тот же период составил 126,2 млн пользователей. Впервые Threads обошла X ещё 5 сентября минувшего года с показателем 130 млн пользователей мобильных устройств против 129 млн у X.