Искусственное Солнце на Земле первым зажжёт Китай — не позже 2030 года, пообещали учёные

На профильной конференции Fusion Energy Technology and Industry Conference 2026 в Хэфэе китайские учёные пообещали первыми в мире добиться самоподдерживающейся термоядерной реакции в реакторе типа токамак. Этим реактором станет установка Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak (BEST), первую плазму на которой планируется получить в 2027 году. К 2030 году BEST должен показать либо нулевой, либо положительный выход энергии, чего ещё не было достигнуто на Земле.

Проект BEST обещает стать ключевым этапом в национальной программе Китая по ядерному синтезу, направленной на переход от фундаментальных исследований к инженерному освоению термоядерной энергии. Токамак BEST на сверхпроводящих магнитах строится в Хэфэе (провинция Аньхой), и его главная цель — демонстрация «горящей» плазмы на дейтерий-тритиевом топливе, в которой термоядерные реакции сами поддерживают поступление существенной части энергии, а не только питаются энергией из сети. Установка станет демонстратором нулевого или даже положительного энергетического баланса, возможно, с выработкой электроэнергии, что станет важнейшей вехой на пути к коммерческому освоению энергетики термоядерного синтеза.

В 2025 году была завершена установка крупнейшего вакуумного компонента токамака BEST — основания дьюара, которое обеспечивает теплоизоляцию и поддержку сверхпроводящих магнитов, требующих температуры около −269 °C. Эта конструкция весит более 400 тонн и станет фундаментом для монтажа остальных элементов реактора, которые будут собираться до планового запуска к концу 2027 года.

Токамак BEST рассматривается как промежуточное звено между существующими экспериментальными устройствами, такими как Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST), и следующими крупными реакторами. Токамак EAST уже продемонстрировал возможность длительного удержания и высокой температуры, а также плотности плазмы, а BEST должен выйти на новый уровень, близкий к коммерческим условиям эксплуатации. По сути, BEST станет мостиком к проекту следующего уровня — CFETR, который должен быть реализован к 2035 году.

Установка China Fusion Engineering Test Reactor (CFETR) ещё сильнее приблизится к коммерческим проектам термоядерных реакторов. Проект CFETR ориентирован на демонстрацию устойчивого выхода энергии и последующую разработку материалов и технологий, способных обеспечить значительную энергоотдачу термоядерной установки для энергосистемы страны. По некоторым предварительным оценкам, номинальная электрическая мощность CFETR составит 1 МВт с пиковой выработкой до 2 МВт.

В то же время не следует рассчитывать, что токамаки BEST и даже CFETR смогут работать подобно электростанциям. Даже более продвинутый CFETR придётся останавливать каждые 20 минут для очистки от продуктов взаимодействия плазмы со стенками реактора, иначе стабильное удержание плазмы будет невозможно. Путь к коммерческим термоядерным реакторам остаётся долгим. Поэтому забавно читать о скором достижении коммерчески значимых результатов в этой области, о чём в последние годы не устают говорить инвесторам владельцы гиперскейлов, — но это уже совсем другая история.