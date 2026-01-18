Сегодня 18 января 2026
TikTok запустил «Netflix для зумеров» — сервис с микродрамами PineDrama

Видеосервис TikTok без особого шума запустил новое приложение PineDrama для видеороликов-микродрам — коротких вертикальных видео продолжительностью от нескольких десятков секунд до нескольких минут, предназначенных для просмотра на смартфоне.

Источник изображения: TikTok

Источник изображения: TikTok

В настоящее время приложение доступно бесплатно и без рекламы для владельцев устройств на базе платформ iOS и Android в США и Бразилии. Найти контент в приложении можно через вкладку «Discover», где мини-сериалы сортируются по категориям «Все» или «Популярные», либо через рекомендации, подобранные в соответствии со вкусами пользователя.

PineDrama предлагает множество жанров, включая триллеры, мелодрамы, семейные сериалы и многое другое. В приложении есть разделы «История просмотров» и «Избранное», где можно вернуться к ранее увиденным сериалам и сохранить понравившиеся. Пользователи также могут делиться своими мыслями с другими зрителями в разделе комментариев. Кроме того, доступен просмотр контента в полноэкранном режиме — без субтитров и боковой панели.

Как отметил Business Insider, приложение PineDrama — не первая попытка TikTok выйти на рынок микродрам. Ранее компания запустила раздел микродрам в своём приложении TikTok Minis, где можно смотреть короткие сериалы, не покидая платформу. Многие поставщики мини-сериалов для TikTok Minis также представлены в PineDrama, включая Dreame, Stardust TV и ShortMax.

На популярных платформах для просмотра мини-сериалов, таких как DramaBox и ReelShort, бесплатно доступны лишь некоторые эпизоды, после чего за просмотр остальных серий придётся платить $20 в неделю или больше.

По оценкам Owl & Co., формат микродрам принёс в США $1,3 млрд в 2025 году, в основном за счёт прямых платежей от зрителей.

Источник:

Теги: tiktok, видеосервис
