«Как в 1999-м»: RetroBox представила телевизор со встроенным VHS-проигрывателем и набором старых разъёмов

Хорошая новость для любителей ретро-консолей и электроники. Компания RetroBox анонсировала одноимённое устройство, объединяющее в одном корпусе небольшой телевизор и видеомагнитофон. Новинка предназначена для тех, кто хочет «смотреть фильмы, как в 1999 году».

Устройство RetroBox оснащено полноценным проигрывателем VHS-кассет, а также полным набором разъёмов для подключения ретро-консолей, включая S-Video, знакомые многим «тюльпаны», компонентный разъём и коаксиальный. Есть и более современный интерфейс HDMI.

Стоит отметить, что хоть в RetroBox и встроен видеомагнитофон, полноценной электронно-лучевой трубки, как в старых телевизорах, в нём нет. Вместо этого используется современная плоская матрица с программной эмуляцией ЭЛТ-эффекта для достижения схожей картинки.

Несмотря на то, что RetroBox обещает в скором времени начать поставки своего устройства, пресс-материалы компании, демонстрирующие прототипы и процесс разработки, выглядят так, как будто проект находится на довольно ранней стадии. Однако список доступных интерфейсов и некоторые другие характеристики, судя по всему, окончательно утверждены.

RetroBox поддерживает разрешение 240p и 480i в формате NTSC 4:3. Любителям ретро-компьютеров, вероятно, также следует обратить внимание на горизонтальную развертку 15 кГц и вертикальную развёртку 60 Гц. Оформить предзаказ на покупку RetroBox можно уже сейчас за $400.