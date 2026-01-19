Представлена глобальная версия смартфон Infinix Note Edge с тонким корпусом, ёмкой батареей и большим AMOLED за $200

Компания Infinix представила глобальную версию смартфона Note Edge. Новинка выделяется длительным временем автономной работы и передовыми технологиями дисплея в ультратонком корпусе.

Infinix Note Edge — первый смартфон, в котором используется новый процессор MediaTek Dimensity 7100 (6 нм; четыре ядра Cortex-A78 с частотой 2,4 ГГц и четыре Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц, графика Mali-G610). Устройство собрано в тонком корпусе толщиной 7,2 мм. Вес смартфона составляет 185 граммов (в зелёном цвете) и 190 граммов (в чёрном, синем и титановом цветах). Смартфон оснащён 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с загнутыми краями, разрешением 2644 × 1208 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 4500 кд/м². Экран защищает покрытие Corning Gorilla Glass 7i.

Устройство предлагает 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X, а также 128 или 256 Гбайт постоянной памяти UFS 2.2. Для основной камеры заявлены разрешение 50 Мп, оптика f/1.8, LED-вспышка и возможность съёмки видео в 2K при 30 кадрах в секунду. Спереди находится 13-Мп камера с оптикой f/2.2 и такими же видеовозможностями.

Смартфон получил стереодинамики с настройками от JBL, поддерживает Hi-Res Audio и оснащён двумя микрофонами. У новинки есть поддержка 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.4, GPS/GLONASS/BeiDou и NFC. Также предусмотрена поддержка двух SIM-карт формата Nano, заявлена защита IP65 от брызг и пыли.

За автономность Infinix Note Edge отвечает батарея на 6500 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт и реверсивной зарядки на 10 Вт. Устройство работает под управлением Android 16 с фирменной оболочкой XOS 16. В оболочке реализован ИИ-помощник FOLAX, доступ к которому осуществляется через настраиваемую боковую кнопку на корпусе устройства. Он может выполнять анализ экрана, перевод и составление кратких обзоров. Обещаны три крупных обновления Android (до XOS 19) и пять лет обновлений безопасности.

Стоимость Infinix Note Edge начинается от $200 (цена варьируется в зависимости от региона). Новинка уже поступила в продажу в ряде стран мира.