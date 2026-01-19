MSI выпустила 34-дюймовый игровой монитор MAG 345CQRF E20 с 1440p, 200 Гц и всего за $230

Компания MSI представила в Китае недорогой сверхширокоформатный изогнутый игровой монитор MAG 345CQRF E20 с диагональю экрана 34 дюйма. Стоимость новинки составляет 1599 юаней (около $230).

В основе монитора используется матрица Rapid VA с разрешением UWQHD (3440 × 1440 пикселей). Дисплей имеет соотношение сторон 21:9, а его радиус кривизны составляет 1000R. Матрица поддерживает отображение 10-битного цвета (8 бит + FRC). Монитор обеспечивает 110-процентный охват цветового пространства sRGB, 90-процентный — DCI-P3 и 88-процентный — AdobeRGB.

Экран обладает временем отклика 0,5 мс (GtG) и поддерживает частоту обновления 200 Гц. Через режим Overdrive частоту монитора можно разогнать до 240 Гц. Для дисплея также заявлены статическая контрастность 3500:1, пиковая яркость 300 кд/м² в режиме SDR, поддержка HDR10 и сертификат HDR Ready.

Монитор имеет защиту от вредного синего излучения, а также оснащён технологией снижения мерцания, что подтверждается сертификатами TÜV Rheinland.

Для MAG 345CQRF E20 также заявлена технология синхронизации изображения Adaptive-Sync. В оснащение монитора входят один DisplayPort 1.4a, два HDMI 2.0b и 3,5-мм аудиовыход. Подставка поддерживает регулировку высоты экрана, поворота и наклона. Также предусмотрено крепление VESA 100 × 100 для установки на сторонние кронштейны.