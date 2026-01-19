Трамп снова уронил биткоин — анонс новых пошлин для Европы снизил курс до $92 тысяч

Криптовалюты резко упали на фоне снижения стоимости рисковых активов и усиления спроса на них после того, как президент США Дональд Трамп (Donald Trump) пообещал ввести новые пошлины в отношении восьми европейских стран. В понедельник во время азиатских торговых часов биткоин снижался на 3,6 % до уровня ниже $92 000, другие токены показали ещё более значительные потери. Так, Etherium потерял 4,9 % своей стоимости, а Solana упала на 8,6 %.

По данным CoinGecko, утренняя массовая распродажа криптовалют на азиатских площадках снизила общую стоимость криптовалютного рынка примерно на $100 млрд. Затем биткоин частично компенсировал эти потери и на данный момент торгуется на уровне $92 900. За последние 24 часа было ликвидировано ставок на рост криптовалюты на сумму около $790 млн. Трейдеры видят $90 000 в качестве следующей точки остановки, если текущий уровень поддержки будет пробит, «в то время как быки указывают на институциональный спрос как на потенциальный нижний предел», по словам аналитика BTC Markets Рейчел Лукас (Rachael Lucas).

Трамп заявил, что введёт 10-процентную пошлину на товары из восьми европейских стран, начиная с 1 февраля, с повышением до 25 % в июне, если не будет достигнуто соглашение о «покупке Гренландии». Это привело к падению фьючерсов на американские фондовые индексы в начале торгов в понедельник, в то время как активы-убежища — золото и серебро — взлетели до рекордных показателей. Заявления президента США вызвали критику со стороны европейских лидеров, которые, в свою очередь, готовы заблокировать утверждение торгового соглашения, заключённого в прошлом году.

Цифровые активы демонстрировали многообещающее начало года после того, как завершили 2025 год в состоянии спада, не сумев восстановиться после резкого октябрьского обвала. Биткоин 14 января вырос до почти $98 000 благодаря сильному притоку средств в группу биржевых фондов, котирующихся на американских биржах, для этого токена.

Это было воспринято как «отскок […], вызванный распродажей ради налоговых убытков и общей капитуляцией перед концом года», — считает соучредитель хедж-фонда DACM Ричард Галвин (Richard Galvin). Последняя волна опасений по поводу тарифов притормозила этот процесс, а достижение золотом исторических максимумов подтверждает, что распродажа — это, по мнению Галвина, «скорее снижение рисков, чем что-либо специфичное для криптовалют».