Сегодня 20 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос Солнце раскрасило небо полярными сияниям...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Солнце раскрасило небо полярными сияниями — Землю накрыл сильнейший радиационный шторм XXI века

В окрестностях Земли зафиксирован один из самых мощных радиационных штормов XXI века — потоки солнечных протонов достигли экстремальных значений, не наблюдавшихся более двух десятилетий. А теперь на Землю обрушивается мощнейшая магнитная буря с интенсивными полярными сияниями, которые видно и над территорией России. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ (XRAS), публикующая данные оперативного мониторинга космической погоды.

Источник изображений: XRAS

Источник изображений: XRAS

По данным XRAS, плотность потока солнечных протонов с энергиями выше 10 МэВ — это стандартный мировой индекс радиационной обстановки в околоземном пространстве — сначала достигла 7000 pfu (протонов на квадратный сантиметр в секунду на стерадиан), что уже стало максимумом за более чем 20 лет — в последний раз такое наблюдалось 29 октября 2003 года, во время знаменитой солнечной вспышки класса X17.2 и накануне одной из сильнейших магнитных бурь XXI века.

Однако на этом рост не остановился. Сначала был превышен порог 10 000 pfu, соответствующий радиационному шторму уровня S4, затем значения выросли до 14 000, 17 500, 30 000, а к позднему вечеру достигли 37 000 pfu. Шторм уровня S4 считается крайне редким явлением. По классификации NOAA, такие события происходят не чаще нескольких раз за солнечный цикл. Уровень S5 существует формально, но в современной истории наблюдений Земли он ни разу не фиксировался, хотя в прошлом веке регистрировались потоки протонов до 40 000 pfu.

Белый шум на изображении с коронографа показывает высокую интенсивность потока протонов

Белый шум на изображении с коронографа показывает высокую интенсивность потока протонов

XRAS подчёркивает, что, несмотря на экстремальные значения, угрозы для людей на поверхности Земли нет. Магнитное поле и атмосфера планеты эффективно блокируют энергичные частицы на высотах, исключающих их проникновение к поверхности. Если бы этого не происходило, земная биосфера оказалась бы в серьёзной опасности. Биологический риск сохраняется для астронавтов, находящихся в открытом космосе, а также для экипажей и пассажиров высотных авиарейсов на высоких широтах.

Наибольшую нагрузку в текущей ситуации испытывает космическая техника. Даже при использовании устойчивой к радиации электроники столь высокие потоки протонов могут приводить к сбоям в чипах памяти спутников, росту помех в системах получения изображений, ошибкам в работе звёздных трекеров, влияющих на ориентацию аппаратов, а также снижению эффективности солнечных панелей. Большую угрозу солнечный ветер создаёт для тысяч интернет-спутников SpaceX Starlink — выход из строя одного или нескольких аппаратов с последующим неконтролируемым полётом может запустить цепную реакцию с самыми ужасными последствиями. Кроме того, по оценкам NOAA, возможны перебои коротковолновой радиосвязи в полярных регионах и рост навигационных ошибок в течение нескольких дней.

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщили, что приборы для измерения скорости солнечного ветра на спутнике ACE вышли из строя. Поток солнечного вещества достиг Земли всего через 15 минут после прохождения точки Лагранжа L1, расположенной в 1,5 млн км от планеты. Это соответствует скорости порядка 1700 км/с, что указывает на исключительно энергичное солнечное выбросное событие.

Происходящее событие учёные характеризуют как исключительное и пока слабо объяснимое с точки зрения стандартных сценариев солнечной активности. Даже на фоне усиливающегося текущего солнечного цикла столь высокие потоки протонов остаются крайне редким явлением и подчёркивают, насколько динамичной и потенциально опасной может быть космическая погода для современной технологической инфраструктуры.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
На Солнце произошла самая мощная с начала декабря вспышка, но полярных сияний на Новый год не будет
Земля оказалась на пороге гибели космонавтики — её может похоронить всего одна мощная вспышка на Солнце
От Солнца оторвался гигантский протуберанец, который уже прозвали «Царём»
Мегаракета NASA SLS начала путь к стартовой площадке — впереди первый за полвека облёт Луны людьми
Туманность Кольцо оказалась с сюрпризом, который ждал открытия 250 лет
В Китае на основе предсказания 90-летней давности создали детектор тёмной материи, и он работает
Теги: магнитная буря, солнце, земля
магнитная буря, солнце, земля
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.