Солнце раскрасило небо полярными сияниями — Землю накрыл сильнейший радиационный шторм XXI века

В окрестностях Земли зафиксирован один из самых мощных радиационных штормов XXI века — потоки солнечных протонов достигли экстремальных значений, не наблюдавшихся более двух десятилетий. А теперь на Землю обрушивается мощнейшая магнитная буря с интенсивными полярными сияниями, которые видно и над территорией России. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ (XRAS), публикующая данные оперативного мониторинга космической погоды.

По данным XRAS, плотность потока солнечных протонов с энергиями выше 10 МэВ — это стандартный мировой индекс радиационной обстановки в околоземном пространстве — сначала достигла 7000 pfu (протонов на квадратный сантиметр в секунду на стерадиан), что уже стало максимумом за более чем 20 лет — в последний раз такое наблюдалось 29 октября 2003 года, во время знаменитой солнечной вспышки класса X17.2 и накануне одной из сильнейших магнитных бурь XXI века.

Однако на этом рост не остановился. Сначала был превышен порог 10 000 pfu, соответствующий радиационному шторму уровня S4, затем значения выросли до 14 000, 17 500, 30 000, а к позднему вечеру достигли 37 000 pfu. Шторм уровня S4 считается крайне редким явлением. По классификации NOAA, такие события происходят не чаще нескольких раз за солнечный цикл. Уровень S5 существует формально, но в современной истории наблюдений Земли он ни разу не фиксировался, хотя в прошлом веке регистрировались потоки протонов до 40 000 pfu.

XRAS подчёркивает, что, несмотря на экстремальные значения, угрозы для людей на поверхности Земли нет. Магнитное поле и атмосфера планеты эффективно блокируют энергичные частицы на высотах, исключающих их проникновение к поверхности. Если бы этого не происходило, земная биосфера оказалась бы в серьёзной опасности. Биологический риск сохраняется для астронавтов, находящихся в открытом космосе, а также для экипажей и пассажиров высотных авиарейсов на высоких широтах.

Наибольшую нагрузку в текущей ситуации испытывает космическая техника. Даже при использовании устойчивой к радиации электроники столь высокие потоки протонов могут приводить к сбоям в чипах памяти спутников, росту помех в системах получения изображений, ошибкам в работе звёздных трекеров, влияющих на ориентацию аппаратов, а также снижению эффективности солнечных панелей. Большую угрозу солнечный ветер создаёт для тысяч интернет-спутников SpaceX Starlink — выход из строя одного или нескольких аппаратов с последующим неконтролируемым полётом может запустить цепную реакцию с самыми ужасными последствиями. Кроме того, по оценкам NOAA, возможны перебои коротковолновой радиосвязи в полярных регионах и рост навигационных ошибок в течение нескольких дней.

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщили, что приборы для измерения скорости солнечного ветра на спутнике ACE вышли из строя. Поток солнечного вещества достиг Земли всего через 15 минут после прохождения точки Лагранжа L1, расположенной в 1,5 млн км от планеты. Это соответствует скорости порядка 1700 км/с, что указывает на исключительно энергичное солнечное выбросное событие.

Происходящее событие учёные характеризуют как исключительное и пока слабо объяснимое с точки зрения стандартных сценариев солнечной активности. Даже на фоне усиливающегося текущего солнечного цикла столь высокие потоки протонов остаются крайне редким явлением и подчёркивают, насколько динамичной и потенциально опасной может быть космическая погода для современной технологической инфраструктуры.