AyaNeo анонсировала портативную приставку Konkr Fit с чипом Ryzen AI 9 HX 470, 7-дюймовым OLED и батареей на 80 Вт·ч

Компания AyaNeo под своим суббрендом Konkr анонсировала портативную приставку Konkr Fit. Информации о новинке пока немного. Однако известно, что устройство получит 7-дюймовый OLED-дисплей и процессор AMD Ryzen AI 9 HX 470 из серии Gorgon Point (обновлённые Strix Point).

Konkr Fit выполнена в моноблочном форм-факторе и работает под управлением операционной системы Windows. В составе приставки используется аккумулятор ёмкостью 80 Вт·ч.

Заявленный процессор Ryzen AI 9 HX 470 содержит 12 ядер с поддержкой 24 потоков и максимальной тактовой частотой до 5,2 ГГц, а также встроенную графику Radeon 890M с частотой до 3,1 ГГц и нейронный процессор (NPU) производительностью 55 TOPS.

В анонсе устройства также упоминаются «фирменный дизайн» и «флагманская производительность», однако Konkr не раскрыла подробностей об объёме оперативной и постоянной памяти. Также неизвестны набор внешних разъёмов приставки (судя по изображениям, у устройства есть как минимум два USB Type-C), а также разрешение и частота обновления экрана.

Стоимость и информация о выпуске устройства тоже не сообщаются.